Почему страны выстроились в очередь на вступление в БРИКС

Страны выстроились в очередь на вступление в БРИКС
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Эксперт Виктория Панова объяснила причины популярности БРИКС
Эксперт Виктория Панова объяснила причины популярности БРИКС Фото:

Ценности БРИКС, которые остаются неизменными на протяжении многих лет, являются основной причиной того, что количество желающих присоединиться к объединению растет. Об этом в интервью URA.RU сказала проректор НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС-Россия, шерпа России в «Женской двадцатке» Виктория Панова.

«Новая модель БРИКС должна сохранить основные ценности, присущие объединению: отсутствие диктата со стороны кого бы то ни было, демократичность, то есть принятие всех решений исключительно на основании консенсуса, приверженность суверенитету, взаимное уважение и поддержка цивилизационного и культурного многообразия. Именно эти ценности — основная причина того, что количество стран, которые хотели бы присоединиться к БРИКС, только растет», — полагает Панова.

Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. В 2024 году в объединении председательствует Россия. Ожидается, что будет утвержден новый статус — государства-партнера — для тех стран, которые пожелали присоединиться к группе БРИКС.

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Ценности БРИКС, которые остаются неизменными на протяжении многих лет, являются основной причиной того, что количество желающих присоединиться к объединению растет. Об этом в интервью URA.RU сказала проректор НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС-Россия, шерпа России в «Женской двадцатке» Виктория Панова. «Новая модель БРИКС должна сохранить основные ценности, присущие объединению: отсутствие диктата со стороны кого бы то ни было, демократичность, то есть принятие всех решений исключительно на основании консенсуса, приверженность суверенитету, взаимное уважение и поддержка цивилизационного и культурного многообразия. Именно эти ценности — основная причина того, что количество стран, которые хотели бы присоединиться к БРИКС, только растет», — полагает Панова. Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. В 2024 году в объединении председательствует Россия. Ожидается, что будет утвержден новый статус — государства-партнера — для тех стран, которые пожелали присоединиться к группе БРИКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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