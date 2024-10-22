Почему страны выстроились в очередь на вступление в БРИКС

Ценности БРИКС, которые остаются неизменными на протяжении многих лет, являются основной причиной того, что количество желающих присоединиться к объединению растет. Об этом в интервью URA.RU сказала проректор НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС-Россия, шерпа России в «Женской двадцатке» Виктория Панова.
«Новая модель БРИКС должна сохранить основные ценности, присущие объединению: отсутствие диктата со стороны кого бы то ни было, демократичность, то есть принятие всех решений исключительно на основании консенсуса, приверженность суверенитету, взаимное уважение и поддержка цивилизационного и культурного многообразия. Именно эти ценности — основная причина того, что количество стран, которые хотели бы присоединиться к БРИКС, только растет», — полагает Панова.
Саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. В 2024 году в объединении председательствует Россия. Ожидается, что будет утвержден новый статус — государства-партнера — для тех стран, которые пожелали присоединиться к группе БРИКС.
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