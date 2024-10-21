Россия определилась с планами на БРИКС

Проректор ВШЭ Панова — о том, почему переформатирование объединения опасно

22 октября 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

Проректор ВШЭ Виктория Панова раскрыла будущее БРИКС Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Россия определилась со своим видением будущего БРИКС. Переформатирование объединения в полноценную международную организацию рискованно, так как это может со временем негативно сказаться на его основных ценностях и принципах. Как объяснила в интервью URA.RU проректор НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС-Россия, шерпа России в «Женской двадцатке» Виктория Панова, секретариаты в официальных международных организациях в какой-то момент начинают пытаться влиять на государства-члены. — На казанский саммит БРИКС приехали несколько тысяч представителей разных стран. Что для России, председательствующей в объединении главное в эти дни? Казань принимает саммит БРИКС — 2024 Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru — XVI саммит БРИКС в Казани соберет лидеров всех стран-участниц объединения, подтверждено участие генерального секретаря ООН. Гости стран БРИКС — те, кто на самом деле созидает мир, это то самое мировое большинство. Как сказал недавно президент Владимир Путин, Россия видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, в создании пространства возможностей для всех, кто заинтересован в гармоничном и взаимовыгодном сотрудничестве. Можно ожидать, что казанский саммит будет способствовать именно этим целям. — До сих пор у БРИКС, в которой уже до 10 стран-участниц, нет уставных документов. Ведется ли их разработка, учитывая, что число желающих подключиться к объединению растет? Есть ли вероятность, что именно в Казани такие документы будут приняты? Новость по теме БРИКС на время закрыл набор союзников — На данном этапе вряд ли можно, да и вряд ли нужно говорить о такой реформе БРИКС. Принятие устава и создание секретариата БРИКС, то есть превращение объединения в полноценную международную организацию не стоит на повестке дня. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, такое переформатирование БРИКС в обозримой перспективе не требуется. Многие эксперты отмечают, что важными преимуществами работы БРИКС являются внутренняя гибкость и возможность разноскоростного сотрудничества. Не менее существенным является и возможность преодолевать инерцию национальных бюрократий, поскольку предлагаемые инициативы на саммитах уже реализуются под определенным контролем первых лиц государства. Ну и, наконец, практика показывает, что создаваемые в рамках международных структур секретариаты зачастую начинают жить своей жизнью и приобретать некую политическую сущность, пытаться содержательно влиять на национальные государства-члены, что противоречит тем возможностям, которые предоставляет так называемый «клубный формат». — Но, учитывая количество участников, будущих государств-партнеров, становится все больше, может быть логично, если бы появился некий организационный центр? Саммит БРИКС в Казани соберет лидеров не только стран «десятки», но и тех, кто хочет к ней присоединиться Фото: пресс-служба президента РФ — Еще на начальных стадиях существования БРИКС, на основе опыта изучения работы «Группы восьми» я как раз предлагала некий «виртуальный секретариат», что и было отражено в одном из лидерских документов. Сегодня эту идею логичнее несколько переформатировать, и поэтому важным шагом могла бы стать некая объединяющая цифровая платформа, одновременно выполняющая и функции депозитария, и дискуссионной площадки, и «карты» БРИКС, и обеспечивающая бесшовное взаимодействие между всеми участниками всех процессов объединения. — Можно ли ожидать расширения БРИКС в этом году? Новость по теме Группа БРИКС не оправдала ожиданий Запада — Существуют разные подходы к тому, как объединение могло бы развиваться в дальнейшем. Большинство российских и зарубежных экспертов сходятся во мнении, что чрезмерная спешка и форсирование вопроса расширения БРИКС может лишь навредить той работе, которая осуществляется по интеграции новых стран-членов, сохранению преемственности в работе и ценностей объединения, совершенствовании действенных механизмов коммуникации в новом составе и по иным аспектам. Именно поэтому еще летом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что в БРИКС было принято решение взять паузу по приему новых членов. — О разработке модальности новой категории — государств-партнеров БРИКС недавно говорил президент Путин. Могли бы вы подробнее объяснить, что имеется в виду? — Да, разработка модальностей взаимодействия БРИКС с внешними странами является одним из политических приоритетов работы российского председательства. Категория государства-партнера БРИКС — это часть поэтапного подхода к расширению БРИКС, возможность вовлекать нацеленных на сотрудничество стран к взаимодействию, не жертвуя эффективностью и одновременно не создавая излишние бюрократические барьеры, которые неизбежно возникают в случае более формализованных структур с большим количеством участников. Содержание данной модели пока не было озвучено на официальном уровне. Ожидается, что она станет максимально близкой полному членству. В течение года на официальном уровне шла проработка критериев для получения странами такого статуса. К казанскому саммиту как раз будет подготовлен список стран претендентов, которые могли бы стать государствами-партнерами БРИКС, будут доработаны критерии. Этот вопрос станет частью дискуссии, и итоговое решение останется за лидерами. На полях саммита БРИКС ожидается встреча лидеров России и Китая Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU — Ожидаете ли вы еще каких-то изменений? В частности, высказываются предположения на счет некой новой модели БРИКС. Что это значит? — У дискуссии о новой модели БРИКС два основных драйвера: во-первых, расширение состава участников, а во-вторых — большое количество желающих вступить в объединение. Раньше БРИКС была небольшим клубом из пяти держав, теперь же ситуация изменилась: в объединении уже 10 стран, а в перспективе их может стать еще больше. Если сейчас принять в состав всех кандидатов, то БРИКС превратится в одно из крупнейших международных объединений. Для новых условий нужна новая модель функционирования. Здесь речь идет и о разных уровнях членства, и о возможных изменениях в механизме ротации председательства, и о введении «пробного периода» для стран-кандидатов, и, быть может, о будущем таких форматов как БРИКС+ и БРИКС-аутрич. Важно отметить следующее: какой бы ни была в итоге новая модель БРИКС, она должна сохранить основные ценности, присущие этому объединению: отсутствие диктата со стороны кого бы то ни было, демократичность, то есть принятие всех решений исключительно на основании консенсуса, приверженность суверенитету, взаимное уважение и поддержка цивилизационного и культурного многообразия. Ведь именно эти ценности — основная причина того, что количество стран, которые хотели бы присоединиться к БРИКС, только растет. Россия заканчивает свое председательство в БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Все ли задачи, цели, поставленные Россией как председателем объединения в 2024 году, достигнуты? — Надо понимать, что решение многих вопросов объективно требует времени. Одним из приоритетных направлений Россия обозначила укрепление сотрудничества в сфере использования платежных систем и финансовых технологий. Расчеты с помощью доллара посредством SWIFT пока превалируют, потому что это удобно. Но в любой момент пользователя могут отключить от системы, если он по какой-то причине станет неудобным для Соединенных Штатов. Продвигается проработка механизмов функционирования BRICS Bridge — децентрализованная платежная система, не подконтрольная внешним игрокам, а значит и санкционному давлению. Полагаю, что в ходе саммита будут озвучены конкретные предложения и результаты. Успешное решение данного вопроса станет фундаментом в том числе для расширения взаимной торговли, инвестиций и строительства новых инфраструктурных проектов. Статья по теме БРИКС примет новые правила для участников и партнеров В политической сфере одними из важнейших направлений были работа по бесшовной и гармоничной интеграции новых стран-членов в состав БРИКС. Взаимодействие шло и на экспертном, и гражданском треках. Эти направления с 2024 года на постоянной основе координирует Экспертный совет БРИКС. На каждой встрече коллеги из числа новичков получают полное представление о принципах, формах и механизмах взаимодействия. В основе этой работы — равенство, взаимное уважение и принятие решений на основе консенсуса. Казанский саммит — в определенном смысле главный манифест этих ценностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия определилась со своим видением будущего БРИКС. Переформатирование объединения в полноценную международную организацию рискованно, так как это может со временем негативно сказаться на его основных ценностях и принципах. Как объяснила в интервью URA.RU проректор НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС-Россия, шерпа России в «Женской двадцатке» Виктория Панова, секретариаты в официальных международных организациях в какой-то момент начинают пытаться влиять на государства-члены. — На казанский саммит БРИКС приехали несколько тысяч представителей разных стран. Что для России, председательствующей в объединении главное в эти дни? — XVI саммит БРИКС в Казани соберет лидеров всех стран-участниц объединения, подтверждено участие генерального секретаря ООН. Гости стран БРИКС — те, кто на самом деле созидает мир, это то самое мировое большинство. Как сказал недавно президент Владимир Путин, Россия видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, в создании пространства возможностей для всех, кто заинтересован в гармоничном и взаимовыгодном сотрудничестве. Можно ожидать, что казанский саммит будет способствовать именно этим целям. — До сих пор у БРИКС, в которой уже до 10 стран-участниц, нет уставных документов. Ведется ли их разработка, учитывая, что число желающих подключиться к объединению растет? Есть ли вероятность, что именно в Казани такие документы будут приняты? — На данном этапе вряд ли можно, да и вряд ли нужно говорить о такой реформе БРИКС. Принятие устава и создание секретариата БРИКС, то есть превращение объединения в полноценную международную организацию не стоит на повестке дня. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, такое переформатирование БРИКС в обозримой перспективе не требуется. Многие эксперты отмечают, что важными преимуществами работы БРИКС являются внутренняя гибкость и возможность разноскоростного сотрудничества. Не менее существенным является и возможность преодолевать инерцию национальных бюрократий, поскольку предлагаемые инициативы на саммитах уже реализуются под определенным контролем первых лиц государства. — Но, учитывая количество участников, будущих государств-партнеров, становится все больше, может быть логично, если бы появился некий организационный центр? — Еще на начальных стадиях существования БРИКС, на основе опыта изучения работы «Группы восьми» я как раз предлагала некий «виртуальный секретариат», что и было отражено в одном из лидерских документов. Сегодня эту идею логичнее несколько переформатировать, и поэтому важным шагом могла бы стать некая объединяющая цифровая платформа, одновременно выполняющая и функции депозитария, и дискуссионной площадки, и «карты» БРИКС, и обеспечивающая бесшовное взаимодействие между всеми участниками всех процессов объединения. — Можно ли ожидать расширения БРИКС в этом году? — Существуют разные подходы к тому, как объединение могло бы развиваться в дальнейшем. Большинство российских и зарубежных экспертов сходятся во мнении, что чрезмерная спешка и форсирование вопроса расширения БРИКС может лишь навредить той работе, которая осуществляется по интеграции новых стран-членов, сохранению преемственности в работе и ценностей объединения, совершенствовании действенных механизмов коммуникации в новом составе и по иным аспектам. Именно поэтому еще летом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что в БРИКС было принято решение взять паузу по приему новых членов. — О разработке модальности новой категории — государств-партнеров БРИКС недавно говорил президент Путин. Могли бы вы подробнее объяснить, что имеется в виду? В течение года на официальном уровне шла проработка критериев для получения странами такого статуса. К казанскому саммиту как раз будет подготовлен список стран претендентов, которые могли бы стать государствами-партнерами БРИКС, будут доработаны критерии. Этот вопрос станет частью дискуссии, и итоговое решение останется за лидерами. — Ожидаете ли вы еще каких-то изменений? В частности, высказываются предположения на счет некой новой модели БРИКС. Что это значит? — У дискуссии о новой модели БРИКС два основных драйвера: во-первых, расширение состава участников, а во-вторых — большое количество желающих вступить в объединение. Раньше БРИКС была небольшим клубом из пяти держав, теперь же ситуация изменилась: в объединении уже 10 стран, а в перспективе их может стать еще больше. Если сейчас принять в состав всех кандидатов, то БРИКС превратится в одно из крупнейших международных объединений. Для новых условий нужна новая модель функционирования. Здесь речь идет и о разных уровнях членства, и о возможных изменениях в механизме ротации председательства, и о введении «пробного периода» для стран-кандидатов, и, быть может, о будущем таких форматов как БРИКС+ и БРИКС-аутрич. — Все ли задачи, цели, поставленные Россией как председателем объединения в 2024 году, достигнуты? — Надо понимать, что решение многих вопросов объективно требует времени. Одним из приоритетных направлений Россия обозначила укрепление сотрудничества в сфере использования платежных систем и финансовых технологий. Расчеты с помощью доллара посредством SWIFT пока превалируют, потому что это удобно. Но в любой момент пользователя могут отключить от системы, если он по какой-то причине станет неудобным для Соединенных Штатов. В политической сфере одними из важнейших направлений были работа по бесшовной и гармоничной интеграции новых стран-членов в состав БРИКС. Взаимодействие шло и на экспертном, и гражданском треках. Эти направления с 2024 года на постоянной основе координирует Экспертный совет БРИКС. На каждой встрече коллеги из числа новичков получают полное представление о принципах, формах и механизмах взаимодействия. В основе этой работы — равенство, взаимное уважение и принятие решений на основе консенсуса. Казанский саммит — в определенном смысле главный манифест этих ценностей.