Челябинским рабочим начали предлагать зарплату до 300 тысяч рублей

Рабочим в Челябинской области стали предлагать зарплату размером до 300 тысяч рублей до вычета налогов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, рабочий персонал стал самым востребованным в регионе.
«На рабочих пришлось 28% от всех предложений о работе в регионе. Это первое место по количеству вакансий. При столь массовом спросе компании продолжили испытывать острую нехватку специалистов рабочих профессий», — заявили в HeadHunter.
Компании столкнулись с острой нехваткой квалифицированных сотрудников. На одну вакансию в среднем стало приходиться всего 1,9 резюме при норме 4–7,9.
Средняя заработная плата рабочих в регионе выросла за год на 27% и составила 79,7 тысячи рублей. Зарплаты от 100 тысяч рублей и выше работодатели стали предлагать не только вахтовикам, но и специалистам, работающим на территории области.
Среди самых высокооплачиваемых вакансий оказались автомаляры (доход до 210 тысяч рублей), водители категорий Е и СЕ (до 300 тысяч рублей), маляры по металлу (до 300 тысяч рублей). Машинисты экскаваторов и бульдозеров могут рассчитывать на заработок от 180 и 200 тысяч соответственно.
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