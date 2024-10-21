21 октября 2024

Челябинским рабочим начали предлагать зарплату до 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские рабочие стали элитой рынка труда
Челябинские рабочие стали элитой рынка труда Фото:

Рабочим в Челябинской области стали предлагать зарплату размером до 300 тысяч рублей до вычета налогов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, рабочий персонал стал самым востребованным в регионе.

«На рабочих пришлось 28% от всех предложений о работе в регионе. Это первое место по количеству вакансий. При столь массовом спросе компании продолжили испытывать острую нехватку специалистов рабочих профессий», — заявили в HeadHunter.

Компании столкнулись с острой нехваткой квалифицированных сотрудников. На одну вакансию в среднем стало приходиться всего 1,9 резюме при норме 4–7,9.

Средняя заработная плата рабочих в регионе выросла за год на 27% и составила 79,7 тысячи рублей. Зарплаты от 100 тысяч рублей и выше работодатели стали предлагать не только вахтовикам, но и специалистам, работающим на территории области.

Среди самых высокооплачиваемых вакансий оказались автомаляры (доход до 210 тысяч рублей), водители категорий Е и СЕ (до 300 тысяч рублей), маляры по металлу (до 300 тысяч рублей). Машинисты экскаваторов и бульдозеров могут рассчитывать на заработок от 180 и 200 тысяч соответственно.

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Рабочим в Челябинской области стали предлагать зарплату размером до 300 тысяч рублей до вычета налогов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, рабочий персонал стал самым востребованным в регионе. «На рабочих пришлось 28% от всех предложений о работе в регионе. Это первое место по количеству вакансий. При столь массовом спросе компании продолжили испытывать острую нехватку специалистов рабочих профессий», — заявили в HeadHunter. Компании столкнулись с острой нехваткой квалифицированных сотрудников. На одну вакансию в среднем стало приходиться всего 1,9 резюме при норме 4–7,9. Средняя заработная плата рабочих в регионе выросла за год на 27% и составила 79,7 тысячи рублей. Зарплаты от 100 тысяч рублей и выше работодатели стали предлагать не только вахтовикам, но и специалистам, работающим на территории области. Среди самых высокооплачиваемых вакансий оказались автомаляры (доход до 210 тысяч рублей), водители категорий Е и СЕ (до 300 тысяч рублей), маляры по металлу (до 300 тысяч рублей). Машинисты экскаваторов и бульдозеров могут рассчитывать на заработок от 180 и 200 тысяч соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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