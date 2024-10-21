21 октября 2024

В екатеринбургской гимназии ученику сломали позвоночник

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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , школьник, класс, школьники
Причины драки между парнями неизвестны (архивное фото) Фото:

Конфликт двух девятиклассников в екатеринбургской гимназии №2 закончился тем, что один сломал второму позвоночник. Материалы дела будут переданы в следственный комитет, сообщил URA.RU источник.

«Два 15-летних парня повздорили между собой, и один перекинул другого через плечо. Подросток сильно ударился об пол головой и спиной. Врачи обнаружили у него компрессионные переломы двух позвонков», — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что такие повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью, поэтому материалы дела из полиции будут переданы в СКР. «Ведется внутреннее разбирательство, это конфиденциальная информация», — сказали корреспонденту в гимназии, отказавшись от более подробного комментария.

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Конфликт двух девятиклассников в екатеринбургской гимназии №2 закончился тем, что один сломал второму позвоночник. Материалы дела будут переданы в следственный комитет, сообщил URA.RU источник. «Два 15-летних парня повздорили между собой, и один перекинул другого через плечо. Подросток сильно ударился об пол головой и спиной. Врачи обнаружили у него компрессионные переломы двух позвонков», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что такие повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью, поэтому материалы дела из полиции будут переданы в СКР. «Ведется внутреннее разбирательство, это конфиденциальная информация», — сказали корреспонденту в гимназии, отказавшись от более подробного комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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