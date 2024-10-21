В екатеринбургской гимназии ученику сломали позвоночник

Конфликт двух девятиклассников в екатеринбургской гимназии №2 закончился тем, что один сломал второму позвоночник. Материалы дела будут переданы в следственный комитет, сообщил URA.RU источник.
«Два 15-летних парня повздорили между собой, и один перекинул другого через плечо. Подросток сильно ударился об пол головой и спиной. Врачи обнаружили у него компрессионные переломы двух позвонков», — объяснил собеседник агентства.
Он добавил, что такие повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью, поэтому материалы дела из полиции будут переданы в СКР. «Ведется внутреннее разбирательство, это конфиденциальная информация», — сказали корреспонденту в гимназии, отказавшись от более подробного комментария.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Конфликт двух девятиклассников в екатеринбургской гимназии №2 закончился тем, что один сломал второму позвоночник. Материалы дела будут переданы в следственный комитет, сообщил URA.RU источник. «Два 15-летних парня повздорили между собой, и один перекинул другого через плечо. Подросток сильно ударился об пол головой и спиной. Врачи обнаружили у него компрессионные переломы двух позвонков», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что такие повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью, поэтому материалы дела из полиции будут переданы в СКР. «Ведется внутреннее разбирательство, это конфиденциальная информация», — сказали корреспонденту в гимназии, отказавшись от более подробного комментария.