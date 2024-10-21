В транспорте Екатеринбурга появились инструкции про защиту от дронов

В общественном транспорте Екатеринбурга появились инструкции на случай обнаружения в небе беспилотников. Листовки расклеят в каждом наземном транспорте. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.
«Если вы заметили в небе дрон или БПЛА, нужно как можно скорее уведомить об этом экстренные службы. Позвоните по единому номеру „112“» — следует из инструкции. Далее там указаны данные, которые необходимо сообщить оператору.
Пресс-служба горадминистрации подтвердила, что листовки официальные. «В ближайшее время инструкции появятся в каждом наземном транспорте», — отметили в мэрии.
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