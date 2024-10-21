21 октября 2024

В транспорте Екатеринбурга появились инструкции про защиту от дронов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему беспилотника. Москва, квадрокоптер, бпла, беспилотник, коптер, дрон
Листовки с инструкцией расклеивают в каждом наземном транспорте Фото:

В общественном транспорте Екатеринбурга появились инструкции на случай обнаружения в небе беспилотников. Листовки расклеят в каждом наземном транспорте. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Если вы заметили в небе дрон или БПЛА, нужно как можно скорее уведомить об этом экстренные службы. Позвоните по единому номеру „112“» — следует из инструкции. Далее там указаны данные, которые необходимо сообщить оператору.

Пресс-служба горадминистрации подтвердила, что листовки официальные. «В ближайшее время инструкции появятся в каждом наземном транспорте», — отметили в мэрии.

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В общественном транспорте Екатеринбурга появились инструкции на случай обнаружения в небе беспилотников. Листовки расклеят в каждом наземном транспорте. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Если вы заметили в небе дрон или БПЛА, нужно как можно скорее уведомить об этом экстренные службы. Позвоните по единому номеру „112“» — следует из инструкции. Далее там указаны данные, которые необходимо сообщить оператору. Пресс-служба горадминистрации подтвердила, что листовки официальные. «В ближайшее время инструкции появятся в каждом наземном транспорте», — отметили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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