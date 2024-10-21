21 октября 2024

Путин наградил пермского паралимпийца Евгения Торсунова Орденом Почета

© Служба новостей «URA.RU»
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Победитель Паралимпиады получил орден
Победитель Паралимпиады получил орден Фото:

Пермский паралимпиец Евгений Торсунов удостоился государственной награды «Орден Почета». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

«За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже», — поясняется в документе. Указ опубликован на портале правовой информации.

На Играх в Париже Евгений Торсунов одержал победу в прыжках в длину в категории T36 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата). При этом он установил новый паралимпийский рекорд — 5 м. 83 см.

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Пермский паралимпиец Евгений Торсунов удостоился государственной награды «Орден Почета». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин. «За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже», — поясняется в документе. Указ опубликован на портале правовой информации. На Играх в Париже Евгений Торсунов одержал победу в прыжках в длину в категории T36 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата). При этом он установил новый паралимпийский рекорд — 5 м. 83 см.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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