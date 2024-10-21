Путин наградил пермского паралимпийца Евгения Торсунова Орденом Почета

Пермский паралимпиец Евгений Торсунов удостоился государственной награды «Орден Почета». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
«За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже», — поясняется в документе. Указ опубликован на портале правовой информации.
На Играх в Париже Евгений Торсунов одержал победу в прыжках в длину в категории T36 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата). При этом он установил новый паралимпийский рекорд — 5 м. 83 см.
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