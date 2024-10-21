21 октября 2024

Прокуратура ХМАО помогла охраннику получить заплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Охранное предприятие обязано выплатить работнику 198 тысяч рублей
Охранное предприятие обязано выплатить работнику 198 тысяч рублей Фото:

В ХМАО в ЧОП не оформили на работу охранника и не выплатили ему зарплату, из-за чего он обратился в межрайонную прокуратуру. Как сообщили в пресс-службе ведомства, компанию обязали выплатить 198 тысяч рублей.

«Руководитель охранной организации в нарушение требований действующего законодательства трудовые отношения с работником не оформил, трудовой договор не заключил, приказ о приеме на работу не издал. Также работодатель не выплатил работнику заработную плату», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура завела дело на директора УК из ХМАО из-за низкой зарплаты работника. После вмешательства прокуратуры задолженность перед работником была полностью погашена.

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В ХМАО в ЧОП не оформили на работу охранника и не выплатили ему зарплату, из-за чего он обратился в межрайонную прокуратуру. Как сообщили в пресс-службе ведомства, компанию обязали выплатить 198 тысяч рублей. «Руководитель охранной организации в нарушение требований действующего законодательства трудовые отношения с работником не оформил, трудовой договор не заключил, приказ о приеме на работу не издал. Также работодатель не выплатил работнику заработную плату», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура завела дело на директора УК из ХМАО из-за низкой зарплаты работника. После вмешательства прокуратуры задолженность перед работником была полностью погашена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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