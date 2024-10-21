Прокуратура ХМАО помогла охраннику получить заплату

В ХМАО в ЧОП не оформили на работу охранника и не выплатили ему зарплату, из-за чего он обратился в межрайонную прокуратуру. Как сообщили в пресс-службе ведомства, компанию обязали выплатить 198 тысяч рублей.
«Руководитель охранной организации в нарушение требований действующего законодательства трудовые отношения с работником не оформил, трудовой договор не заключил, приказ о приеме на работу не издал. Также работодатель не выплатил работнику заработную плату», — рассказали в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура завела дело на директора УК из ХМАО из-за низкой зарплаты работника. После вмешательства прокуратуры задолженность перед работником была полностью погашена.
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