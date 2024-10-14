Прокуратура завела дело на директора УК из ХМАО из-за низкой зарплаты работника

Сотрудник управляющей компании «Жилой квартал» пожаловался в прокуратуру на низкую зарплату. Нефтеюганская межрайонная прокуратура провела проверку на предприятии, установила нарушение трудового законодательства и возбудила в отношении генерального директора административное дело.
«Установлено, что заработная плата работника ООО „Жилой квартал“ составляла менее минимального размера оплаты труда. Прокуратурой в отношении генерального директора общества возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы)», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
Директора привлекли к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность перед работником была полностью погашена. В настоящее время зарплата начисляется в соответствии с законом.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура в ХМАО заставила нефтяную компанию «Негуснефть» выплатить рабочим зарплату. Долг предприятия перед работниками составлял 4,5 миллиона рублей.
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