14 октября 2024

Прокуратура завела дело на директора УК из ХМАО из-за низкой зарплаты работника

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура в ХМАО заставила директора УК повысить зарплату работнику
Прокуратура в ХМАО заставила директора УК повысить зарплату работнику Фото:

Сотрудник управляющей компании «Жилой квартал» пожаловался в прокуратуру на низкую зарплату. Нефтеюганская межрайонная прокуратура провела проверку на предприятии, установила нарушение трудового законодательства и возбудила в отношении генерального директора административное дело.

«Установлено, что заработная плата работника ООО „Жилой квартал“ составляла менее минимального размера оплаты труда. Прокуратурой в отношении генерального директора общества возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы)», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

Директора привлекли к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность перед работником была полностью погашена. В настоящее время зарплата начисляется в соответствии с законом. 

Ранее URA.RU писало, что прокуратура в ХМАО заставила нефтяную компанию «Негуснефть» выплатить рабочим зарплату. Долг предприятия перед работниками составлял 4,5 миллиона рублей.

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Сотрудник управляющей компании «Жилой квартал» пожаловался в прокуратуру на низкую зарплату. Нефтеюганская межрайонная прокуратура провела проверку на предприятии, установила нарушение трудового законодательства и возбудила в отношении генерального директора административное дело. «Установлено, что заработная плата работника ООО „Жилой квартал“ составляла менее минимального размера оплаты труда. Прокуратурой в отношении генерального директора общества возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы)», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. Директора привлекли к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры задолженность перед работником была полностью погашена. В настоящее время зарплата начисляется в соответствии с законом.  Ранее URA.RU писало, что прокуратура в ХМАО заставила нефтяную компанию «Негуснефть» выплатить рабочим зарплату. Долг предприятия перед работниками составлял 4,5 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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