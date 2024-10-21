21 октября 2024

Рядом с мертвым екатеринбуржцем нашли чужое ружье

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , оружие, ружье, преступление, криминал, охотничье оружие
Чье оружие, предстоит выяснить силовикам (архивное фото) Фото:

Ночная стрельба на улице Академика Постовского в Екатеринбурге, предположительно, произошла с участием местного пенсионера, страдающего алкоголизмом. Он был найден мертвым в своей квартире. Рядом с ним лежало чужое ружье, рассказал URA.RU источник.

Выстрелы в доме №12 прозвучали поздним вечером 21 октября. В собственной квартире был найден мертвым 75-летний мужчина. Рядом с ним лежало ружье ИЖ-58, из которого, вероятно, и были сделаны выстрелы. «Кому принадлежит оружие, супруга покойного затруднилась пояснить. По ее словам, у мужа никогда ружья не было. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками», — сказал собеседник агентства.

Оружие изъято на экспертизу, предстоит выяснить, чье оно и как попало в квартиру пенсионеров. По факту гибели человека сейчас проводится проверка.

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Ночная стрельба на улице Академика Постовского в Екатеринбурге, предположительно, произошла с участием местного пенсионера, страдающего алкоголизмом. Он был найден мертвым в своей квартире. Рядом с ним лежало чужое ружье, рассказал URA.RU источник. Выстрелы в доме №12 прозвучали поздним вечером 21 октября. В собственной квартире был найден мертвым 75-летний мужчина. Рядом с ним лежало ружье ИЖ-58, из которого, вероятно, и были сделаны выстрелы. «Кому принадлежит оружие, супруга покойного затруднилась пояснить. По ее словам, у мужа никогда ружья не было. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками», — сказал собеседник агентства. Оружие изъято на экспертизу, предстоит выяснить, чье оно и как попало в квартиру пенсионеров. По факту гибели человека сейчас проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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