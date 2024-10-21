В жилой высотке в Екатеринбурге произошла стрельба, есть погибший

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На место ЧП приехали силовики (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 21 октября в девятиэтажном доме на улице Постовского обнаружили застреленного мужчину. Громкий выстрел услышали жильцы, рассказал URA.RU источник в экстренных службах.

«В квартире на Постовского, 12а (Ленинский район), найден застреленный мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге вечером 21 октября в девятиэтажном доме на улице Постовского обнаружили застреленного мужчину. Громкий выстрел услышали жильцы, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «В квартире на Постовского, 12а (Ленинский район), найден застреленный мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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