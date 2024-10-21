В жилой высотке в Екатеринбурге произошла стрельба, есть погибший

На место ЧП приехали силовики (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 21 октября в девятиэтажном доме на улице Постовского обнаружили застреленного мужчину. Громкий выстрел услышали жильцы, рассказал URA.RU источник в экстренных службах.
«В квартире на Постовского, 12а (Ленинский район), найден застреленный мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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