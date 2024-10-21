В жилой высотке в Екатеринбурге произошла стрельба, есть погибший

21 октября 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

На место ЧП приехали силовики (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 21 октября в девятиэтажном доме на улице Постовского обнаружили застреленного мужчину. Громкий выстрел услышали жильцы, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «В квартире на Постовского, 12а (Ленинский район), найден застреленный мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 21 октября в девятиэтажном доме на улице Постовского обнаружили застреленного мужчину. Громкий выстрел услышали жильцы, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «В квартире на Постовского, 12а (Ленинский район), найден застреленный мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.