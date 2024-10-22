Глюкозу оштрафовали в аэропорту за употребление наркотиков

22 октября 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Глюкозу в состоянии наркотического опьянения заметили полицейские в Шереметьево, ей выписан штраф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) была признана виновной по статье об употреблении наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. В подобном состоянии ее обнаружили в московском аэропорту Шереметьево. Артистке выписали административный штраф в пять тысяч рублей, сообщают суды общей юрисдикции города Москвы. «Постановлением мирового судьи судебного участка Nº442 района Крюково города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка Nº 1 района Матушкино г. Москвы Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП», — говорится в сообщении. Отмечается, что ей назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Певицу в состоянии наркотического опьянения обнаружили полицейские в зале аэропорта Шереметьево. Она отказалась от медицинского освидетельствования. В качестве смягчающих обстоятельств по ее делу суд счел наличие у артистки несовершеннолетних детей. Ранее на концерте в честь Дне металлурга в Красноярске Глюкоза вела себя странным образом. Она материлась и трогала себя за интимные места. После произошедшего она отказалась ложиться в реабилитационный центр. Позже певица и вовсе снизила ценник на свои концерты в два раза, до 2,5 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) была признана виновной по статье об употреблении наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. В подобном состоянии ее обнаружили в московском аэропорту Шереметьево. Артистке выписали административный штраф в пять тысяч рублей, сообщают суды общей юрисдикции города Москвы. «Постановлением мирового судьи судебного участка Nº442 района Крюково города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка Nº 1 района Матушкино г. Москвы Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП», — говорится в сообщении. Отмечается, что ей назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Певицу в состоянии наркотического опьянения обнаружили полицейские в зале аэропорта Шереметьево. Она отказалась от медицинского освидетельствования. В качестве смягчающих обстоятельств по ее делу суд счел наличие у артистки несовершеннолетних детей. Ранее на концерте в честь Дне металлурга в Красноярске Глюкоза вела себя странным образом. Она материлась и трогала себя за интимные места. После произошедшего она отказалась ложиться в реабилитационный центр. Позже певица и вовсе снизила ценник на свои концерты в два раза, до 2,5 миллионов рублей.