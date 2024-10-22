Глюкозу оштрафовали в аэропорту за употребление наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по премьере фильма "Бабушка легкого поведения - 2". Екатеринбург, ионова наталья, глюкоза
Глюкозу в состоянии наркотического опьянения заметили полицейские в Шереметьево, ей выписан штраф Фото:

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) была признана виновной по статье об употреблении наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. В подобном состоянии ее обнаружили в московском аэропорту Шереметьево. Артистке выписали административный штраф в пять тысяч рублей, сообщают суды общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº442 района Крюково города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка Nº 1 района Матушкино г. Москвы Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП», — говорится в сообщении. Отмечается, что ей назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Певицу в состоянии наркотического опьянения обнаружили полицейские в зале аэропорта Шереметьево. Она отказалась от медицинского освидетельствования. В качестве смягчающих обстоятельств по ее делу суд счел наличие у артистки несовершеннолетних детей.

Ранее на концерте в честь Дне металлурга в Красноярске Глюкоза вела себя странным образом. Она материлась и трогала себя за интимные места. После произошедшего она отказалась ложиться в реабилитационный центр. Позже певица и вовсе снизила ценник на свои концерты в два раза, до 2,5 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) была признана виновной по статье об употреблении наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. В подобном состоянии ее обнаружили в московском аэропорту Шереметьево. Артистке выписали административный штраф в пять тысяч рублей, сообщают суды общей юрисдикции города Москвы. «Постановлением мирового судьи судебного участка Nº442 района Крюково города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка Nº 1 района Матушкино г. Москвы Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП», — говорится в сообщении. Отмечается, что ей назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Певицу в состоянии наркотического опьянения обнаружили полицейские в зале аэропорта Шереметьево. Она отказалась от медицинского освидетельствования. В качестве смягчающих обстоятельств по ее делу суд счел наличие у артистки несовершеннолетних детей. Ранее на концерте в честь Дне металлурга в Красноярске Глюкоза вела себя странным образом. Она материлась и трогала себя за интимные места. После произошедшего она отказалась ложиться в реабилитационный центр. Позже певица и вовсе снизила ценник на свои концерты в два раза, до 2,5 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...