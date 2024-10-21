21 октября 2024

Нефтяные компании из ХМАО возглавили престижный рейтинг

«Сургутнефтегаз» и «Лукойл» лидируют по снижению вредных выбросов в России
© Служба новостей «URA.RU»
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"Сургутнефтегаз" и "Лукойл" возглавили экологический рейтинг
"Сургутнефтегаз" и "Лукойл" возглавили экологический рейтинг Фото:

Компании из Ханты-Мансийского автономного округа возглавили престижный рейтинг по уровню углеродного следа в нефтегазовой отрасли. Первое место в списке занял «Сургутнефтегаз», а второе — «Лукойл», согласно данным, опубликованным рейтинговым агентством AK&M. Рейтинг основан на показателе удельного выброса парниковых газов на каждый миллион рублей выручки: чем ниже этот показатель, тем выше компания в списке.

«В 2023 году удельные выбросы парниковых газов „Сургутнефтегаза“ составили 0,70 тонны на миллион рублей выручки, что позволило компании занять первое место в отрасли. „Лукойл“ занял второе место среди нефтегазовых компаний с показателем 4,65 т на млн руб. выручки», — указано в исследовании аналитиков.

Рейтинг был составлен на основе публичной отчетности компаний за 2023 год. Всего в рейтинг вошли 50 крупнейших российских компаний. Среди всех секторов экономики «Сургутнефтегаз» занял 10-е место, а «Лукойл» — 17-е.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» и «Лукойл» попали в рейтинг крупнейших работодателей России. В списке, который составил журнал Forbes, они заняли 14-е и 15-е места соответственно.

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Компании из Ханты-Мансийского автономного округа возглавили престижный рейтинг по уровню углеродного следа в нефтегазовой отрасли. Первое место в списке занял «Сургутнефтегаз», а второе — «Лукойл», согласно данным, опубликованным рейтинговым агентством AK&M. Рейтинг основан на показателе удельного выброса парниковых газов на каждый миллион рублей выручки: чем ниже этот показатель, тем выше компания в списке. «В 2023 году удельные выбросы парниковых газов „Сургутнефтегаза“ составили 0,70 тонны на миллион рублей выручки, что позволило компании занять первое место в отрасли. „Лукойл“ занял второе место среди нефтегазовых компаний с показателем 4,65 т на млн руб. выручки», — указано в исследовании аналитиков. Рейтинг был составлен на основе публичной отчетности компаний за 2023 год. Всего в рейтинг вошли 50 крупнейших российских компаний. Среди всех секторов экономики «Сургутнефтегаз» занял 10-е место, а «Лукойл» — 17-е. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» и «Лукойл» попали в рейтинг крупнейших работодателей России. В списке, который составил журнал Forbes, они заняли 14-е и 15-е места соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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