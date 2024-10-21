21 октября 2024

Во дворе жилого дома в Челябинске нашли труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на Уралмаше. Екатеринбург, аварийный дом, аварийная лента
Труп женщины нашли у подъезда жилого дома Фото:

В одном из жилых дворов по улице Захаренко в Челябинске нашли труп женщины. Как сообщили URA.RU очевидцы, она покончила с собой.

«Тело нашли у подъезда. Женщина совершила суицид», — рассказали URA.RU жители.

На момент смерти женщине было 39 лет. Причины подобного поступка неизвестны.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 13:18 по Уральскому времени:

«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В одном из жилых дворов по улице Захаренко в Челябинске нашли труп женщины. Как сообщили URA.RU очевидцы, она покончила с собой. «Тело нашли у подъезда. Женщина совершила суицид», — рассказали URA.RU жители. На момент смерти женщине было 39 лет. Причины подобного поступка неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 13:18 по Уральскому времени: «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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