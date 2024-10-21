Происшествия Во дворе жилого дома в Челябинске нашли труп женщины 22 октября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 + Труп женщины нашли у подъезда жилого дома Фото: Размик Закарян © URA.RU В одном из жилых дворов по улице Захаренко в Челябинске нашли труп женщины. Как сообщили URA.RU очевидцы, она покончила с собой. «Тело нашли у подъезда. Женщина совершила суицид», — рассказали URA.RU жители. На момент смерти женщине было 39 лет. Причины подобного поступка неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 13:18 по Уральскому времени: «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В одном из жилых дворов по улице Захаренко в Челябинске нашли труп женщины. Как сообщили URA.RU очевидцы, она покончила с собой. «Тело нашли у подъезда. Женщина совершила суицид», — рассказали URA.RU жители. На момент смерти женщине было 39 лет. Причины подобного поступка неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 13:18 по Уральскому времени: «Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям