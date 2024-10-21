Во дворе жилого дома в Челябинске нашли труп женщины

Труп женщины нашли у подъезда жилого дома
В одном из жилых дворов по улице Захаренко в Челябинске нашли труп женщины. Как сообщили URA.RU очевидцы, она покончила с собой.
«Тело нашли у подъезда. Женщина совершила суицид», — рассказали URA.RU жители.
На момент смерти женщине было 39 лет. Причины подобного поступка неизвестны.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 13:18 по Уральскому времени:
«Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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