В челябинском поселке драка в магазине закончилась убийством. Видео

22 октября 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Мужчина ударил оппонента ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В челябинском поселке Новосинеглазово драка между двумя мужчинами в магазине закончилась убийством. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных «Агентством чрезвычайных новостей», видно, что зачинщицей конфликта стала женщина. Она ударила стоящего в очереди мужчину по голове, на что получила ответ. За нее вступился спутник. По итогу между мужчинами началась драка, в ходе которой один из дерущихся ударил оппонента ножом. Рана оказалась смертельной. В настоящее время нанесший смертельный удар мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация будет позднее. Обновлено в 13:46 по Уральскому времени: «В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В челябинском поселке Новосинеглазово драка между двумя мужчинами в магазине закончилась убийством. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных «Агентством чрезвычайных новостей», видно, что зачинщицей конфликта стала женщина. Она ударила стоящего в очереди мужчину по голове, на что получила ответ. За нее вступился спутник. По итогу между мужчинами началась драка, в ходе которой один из дерущихся ударил оппонента ножом. Рана оказалась смертельной. В настоящее время нанесший смертельный удар мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация будет позднее. Обновлено в 13:46 по Уральскому времени: «В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.