В челябинском поселке Новосинеглазово драка между двумя мужчинами в магазине закончилась убийством. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах, опубликованных «Агентством чрезвычайных новостей», видно, что зачинщицей конфликта стала женщина. Она ударила стоящего в очереди мужчину по голове, на что получила ответ. За нее вступился спутник. По итогу между мужчинами началась драка, в ходе которой один из дерущихся ударил оппонента ножом. Рана оказалась смертельной.
В настоящее время нанесший смертельный удар мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация будет позднее.
Обновлено в 13:46 по Уральскому времени:
«В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!