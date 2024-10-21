21 октября 2024

В челябинском поселке драка в магазине закончилась убийством. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Мужчина ударил оппонента ножом Фото:

В челябинском поселке Новосинеглазово драка между двумя мужчинами в магазине закончилась убийством. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах, опубликованных «Агентством чрезвычайных новостей», видно, что зачинщицей конфликта стала женщина. Она ударила стоящего в очереди мужчину по голове, на что получила ответ. За нее вступился спутник. По итогу между мужчинами началась драка, в ходе которой один из дерущихся ударил оппонента ножом. Рана оказалась смертельной.

В настоящее время нанесший смертельный удар мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация будет позднее.

Обновлено в 13:46 по Уральскому времени:

«В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В челябинском поселке Новосинеглазово драка между двумя мужчинами в магазине закончилась убийством. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных «Агентством чрезвычайных новостей», видно, что зачинщицей конфликта стала женщина. Она ударила стоящего в очереди мужчину по голове, на что получила ответ. За нее вступился спутник. По итогу между мужчинами началась драка, в ходе которой один из дерущихся ударил оппонента ножом. Рана оказалась смертельной. В настоящее время нанесший смертельный удар мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что информация будет позднее. Обновлено в 13:46 по Уральскому времени: «В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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