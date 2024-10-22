Правительство выделило почти 500 млрд рублей на льготную ипотеку

22 октября 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Правительство РФ направило на субсидирование «Семейной ипотеки» 142 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России на субсидирование льготной ипотеки выделено почти 500 млрд рублей. При этом 142 млрд рублей из общей суммы будут направлены на субсидирование «Семейной ипотеки». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «На субсидирование процентной ставки по программам „Семейная ипотека“, „Дальневосточная и арктическая ипотека“, а также „Льготная ипотека“ из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 446,9 млрд рублей», — говорится в распоряжении правительства. Отмечается, что 142 млрд рублей будут направлены на субсидирование «Семейной ипотеки», что даст возможность сохранить ставку в 6%. Кроме того, еще 269,8 млрд рублей будет направлено на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам. Это будет происходить в рамках программы «Льготная ипотека». Еще 35,1 млрд рублей направят на обеспечения реализации «Дальневосточной и арктической ипотеки», где ставка составляет 2%. Уточняется, что дополнительное финансирование льготной ипотеки связано с повышением ключевой ставки ЦБ. Ранее российское правительство выделило более 6,8 миллиарда рублей на льготные ипотеки в селах. Так, на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности будет направлено 6,4 миллиарда рублей. На программы льготных кредитов на благоустройство домов выделено 330 000 000 рублей, передает VSE42.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России на субсидирование льготной ипотеки выделено почти 500 млрд рублей. При этом 142 млрд рублей из общей суммы будут направлены на субсидирование «Семейной ипотеки». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «На субсидирование процентной ставки по программам „Семейная ипотека“, „Дальневосточная и арктическая ипотека“, а также „Льготная ипотека“ из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 446,9 млрд рублей», — говорится в распоряжении правительства. Отмечается, что 142 млрд рублей будут направлены на субсидирование «Семейной ипотеки», что даст возможность сохранить ставку в 6%. Кроме того, еще 269,8 млрд рублей будет направлено на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам. Это будет происходить в рамках программы «Льготная ипотека». Еще 35,1 млрд рублей направят на обеспечения реализации «Дальневосточной и арктической ипотеки», где ставка составляет 2%. Уточняется, что дополнительное финансирование льготной ипотеки связано с повышением ключевой ставки ЦБ. Ранее российское правительство выделило более 6,8 миллиарда рублей на льготные ипотеки в селах. Так, на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности будет направлено 6,4 миллиарда рублей. На программы льготных кредитов на благоустройство домов выделено 330 000 000 рублей, передает VSE42.RU.