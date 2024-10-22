Создатель пермского робота Арди пересчитал стоимость робота Илона Маска

Сооснователь пермской компании «Промобот» (Promobot) Олег Кивокурцев усомнился в стоимости робота Оптимус, которого презентовал основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск. В своем telegram-канале Кивокурцев рассчитал, сколько на самом деле мог бы стоить человекоподобный робот от Tesla. По мнению пермского предпринимателя, с учетом затрат на приводы, детали и сложности изготовления робота, реальная стоимость «Оптимуса» превысит 50 000 долларов, а не 20 000 как заявляет Маск.
«Сервоприводы, установленные в торсе и ногах, при закупке от 1000 штук стоят примерно 3000 долларов каждый. Таким образом, расчет стоимости выглядит следующим образом: 11 сервоприводов в руках умножить на два, получится 22 000 долларов; четыре сервопривода в ногах (по 3000 долларов каждый) умножить на два, получится 24 000 долларов и два сервопривода в туловище, получится 6000 долларов. Даже если не учитывать сервоприводы шеи, затраты на труд персонала и другие компоненты, экономическая модель уже не складывается», — рассуждает Кивокурцев. В тоже время пермяк согласился с Маском в том, что в скором времени подобные роботы могут пойти в серию.
Маск представил усовершенствованную версию антропоморфного робота «Оптимус» в октябре. По его словам, робот возьмет на себя рутинную и опасную работу, которую сейчас выполняет человек. Пермская компания «Промобот» представила человекоподобного робота Арди в 2023 году. URA.RU рассказывало, что Арди покорил гостей выставки в Москве. Он сам сочиняет и поет песни.
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