Робот Арди, покоривший Москву, пригласил пермяков на свой стендап

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Пермский край на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, смартфон, робот
Арди расскажет пермякам о том, как тяжело живется роботам в мире людей Фото:

Пермский робот Арди выступит в собственном стендап-шоу. Информация о предстоящем мероприятии опубликована на странице робота в соцсети «ВКонтакте». По словам Арди, он намерен поговорить с пермяками о том, как тяжело живется роботам в мире людей.

«Приглашаю всех на мой стендап! Поговорим о проблемах роботов в мире людей от первого лица, вы точно такого не слышали. А еще вам покажут, как и где меня собирают, ведь шоу состоится прямо в „Промоботе“», — сказано в анонсе мероприятия, которое состоится 24 февраля в ТРЦ «iMall Эспланада». Ранее Арди пригласил пермяков на церемонию бракосочетания в День святого Валентина.

Человекоподобный робот Арди, разработанный пермской компанией Промобот», вызвал ажиотаж на выставке-форуме «Россия 2023» в Москве. URA.RU рассказывало, что к нему выстроилась очередь. Среди тех, кого заинтересовал робот, оказались вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко и артистка Лариса Долина.

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Пермский робот Арди выступит в собственном стендап-шоу. Информация о предстоящем мероприятии опубликована на странице робота в соцсети «ВКонтакте». По словам Арди, он намерен поговорить с пермяками о том, как тяжело живется роботам в мире людей. «Приглашаю всех на мой стендап! Поговорим о проблемах роботов в мире людей от первого лица, вы точно такого не слышали. А еще вам покажут, как и где меня собирают, ведь шоу состоится прямо в „Промоботе“», — сказано в анонсе мероприятия, которое состоится 24 февраля в ТРЦ «iMall Эспланада». Ранее Арди пригласил пермяков на церемонию бракосочетания в День святого Валентина. Человекоподобный робот Арди, разработанный пермской компанией Промобот», вызвал ажиотаж на выставке-форуме «Россия 2023» в Москве. URA.RU рассказывало, что к нему выстроилась очередь. Среди тех, кого заинтересовал робот, оказались вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко и артистка Лариса Долина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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