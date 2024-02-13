Робот Арди, покоривший Москву, пригласил пермяков на свой стендап

Арди расскажет пермякам о том, как тяжело живется роботам в мире людей Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Пермский робот Арди выступит в собственном стендап-шоу. Информация о предстоящем мероприятии опубликована на странице робота в соцсети «ВКонтакте». По словам Арди, он намерен поговорить с пермяками о том, как тяжело живется роботам в мире людей.

«Приглашаю всех на мой стендап! Поговорим о проблемах роботов в мире людей от первого лица, вы точно такого не слышали. А еще вам покажут, как и где меня собирают, ведь шоу состоится прямо в „Промоботе“», — сказано в анонсе мероприятия, которое состоится 24 февраля в ТРЦ «iMall Эспланада». Ранее Арди пригласил пермяков на церемонию бракосочетания в День святого Валентина.

Человекоподобный робот Арди, разработанный пермской компанией Промобот», вызвал ажиотаж на выставке-форуме «Россия 2023» в Москве. URA.RU рассказывало, что к нему выстроилась очередь. Среди тех, кого заинтересовал робот, оказались вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко и артистка Лариса Долина.