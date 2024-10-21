В ХМАО назвали черный список должников за энергоресурсы

Общая сумма задолжности жителей ХМАО за ЖКУ — 1,63 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО назвали список пяти городов, которые лидируют по задолженностям за топливно-энергетические ресурсы. Информация об этом представлена в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

«В пятерке злостных неплательщиков — Пыть-Ях, Мегион, Нягань, Советский район и Югорск. Сумма задолженности — 1,63 млрд рублей», — сообщает «Стройкомплекс Югры».

Долг за электроэнергию составляет 572,3 млн, неоплата за газ — 1 008,5 млн рублей. Задолженность за тепловую энергию — 49,8 млн рублей.