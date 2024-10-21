21 октября 2024

В ХМАО назвали черный список должников за энергоресурсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, батареи
Общая сумма задолжности жителей ХМАО за ЖКУ — 1,63 млрд рублей Фото:

В ХМАО назвали список пяти городов, которые лидируют по задолженностям за топливно-энергетические ресурсы. Информация об этом представлена в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

«В пятерке злостных неплательщиков — Пыть-Ях, Мегион, Нягань, Советский район и Югорск. Сумма задолженности — 1,63 млрд рублей», — сообщает «Стройкомплекс Югры».

Долг за электроэнергию составляет 572,3 млн, неоплата за газ — 1 008,5 млн рублей. Задолженность за тепловую энергию — 49,8 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО назвали список пяти городов, которые лидируют по задолженностям за топливно-энергетические ресурсы. Информация об этом представлена в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». «В пятерке злостных неплательщиков — Пыть-Ях, Мегион, Нягань, Советский район и Югорск. Сумма задолженности — 1,63 млрд рублей», — сообщает «Стройкомплекс Югры». Долг за электроэнергию составляет 572,3 млн, неоплата за газ — 1 008,5 млн рублей. Задолженность за тепловую энергию — 49,8 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...