Куда поедет поезд Деда Мороза в 2024 году и как на него попасть

Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по России 19 ноября

22 октября 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

В ноябре 2024 поезд Деда мороза начнет свой путь по России Фото: Размик Закарян © URA.RU Совсем скоро наступит самое сказочное время года, а значит, пора планировать незабываемую встречу с Дедом Морозом! Уже в четвертый раз по бескрайним просторам нашей страны проедет уникальный поезд, ставший настоящей передвижной резиденцией любимого всеми зимнего волшебника. Отправление этого чудо-состава намечено на 19 ноября 2024 года из города Тайшет. Подробнее — о маршруте, расписании и билетах — в материале URA.ru. Сказочный маршрут поезда Деда Мороза 2024-2025 В этом сезоне праздничный состав проедет почти 30 000 километров, пересекая множество часовых поясов и климатических зон. Его ждут заснеженные просторы Сибири, суровая красота Дальнего Востока, могучие горы Урала и исторические города Центральной России. За 53 дня пути поезд сделает остановки в 63 населенных пунктах, даря детям и взрослым атмосферу новогоднего чуда. Путешествие начнется в Тайшете — именно отсюда 19 ноября стартует новогодний тур Деда Мороза. Дальше сказочный поезд возьмет курс на восток, посетив крупнейшие города Сибири и Дальнего Востока: Северобайкальск, Тынду, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Биробиджан, Уссурийск и Владивосток. Затем Дедушка Мороз и его веселая команда помощников отправятся покорять сердца жителей Читы, Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска и Абакана. Насладившись сибирскими красотами, поезд устремится на запад. Екатеринбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург — вот далеко не полный список городов, которые посетит новогодний экспресс. Кульминацией этого грандиозного путешествия станет прибытие поезда в Великий Устюг — официальную резиденцию российского Деда Мороза. Здесь 11 января 2025 года завершится четвертый новогодний тур главного зимнего волшебника страны. Расписание поезда Деда Мороза в 2024—2025 году Маршрут поезда Деда Мороза тщательно продуман, чтобы охватить максимальное количество городов и подарить праздник как можно большему числу детей. График движения состава выстроен с учетом расстояний и предполагает остановки разной продолжительности. Так, в некоторых городах поезд будет стоять менее двух часов. Это касается небольших станций вроде Выдрино, Слюдянки, Зимы. Здесь Дед Мороз ограничится коротким приветствием и раздачей сладких подарков прямо на перроне. Для детей такое мероприятие — настоящее чудо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более продолжительные стоянки запланированы в крупных населенных пунктах. Например, во Владивостоке поезд пробудет с вечера 6 декабря до утра 8 декабря. В Хабаровске — с 5 по 6 декабря, в Екатеринбурге — с 30 по 31 декабря. В Москве сказочный состав встретит первые дни нового 2025 года, ведь его стоянка в столице продлится со 2 по 4 января. Санкт-Петербургу повезло вдвойне: ведь Дед Мороз задержится здесь на целых два дня — 6 и 7 января. Такие длительные остановки неслучайны — чем дольше поезд стоит, тем насыщеннее и разнообразнее программа для гостей. Наглядная инфографика с маршрутом поезда Деда Мороза Фото: Информационный проект о Поезде Деда Мороза/https://poezddedamoroza.ru/ Чем там заняться Передвижная резиденция Деда Мороза — это настоящий город на колесах со своей уникальной праздничной инфраструктурой. В ярко украшенных вагонах разместились: Приемная Деда Мороза — здесь каждый ребенок сможет лично пообщаться с зимним волшебником, рассказать ему о своих достижениях и заветных желаниях, сделать памятное фото. «Сказочная деревня» — игровые площадки для детей всех возрастов с увлекательными квестами, конкурсами и мастер-классами. Профессиональные аниматоры никому не дадут заскучать! Вагон-сцена со зрительным залом на 50 мест. Здесь будут проходить красочные театрализованные представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и других любимых персонажей. Дед Мороз будет развлекать детей на запланированных остановках Фото: Размик Закарян © URA.RU Кукольный театр, спектакли которого придутся по душе самым маленьким гостям поезда. Вас ждет встреча с знакомыми с детства героями и поучительные сказочные истории. Лавка Деда Мороза с сувенирами и подарками на любой вкус. Здесь можно будет приобрести игрушки, магниты, свитеры с новогодней символикой и многое другое на память о путешествии. Вагон-ресторан для уютных семейных чаепитий. Как попасть на поезд и сколько это стоит Посещение поезда Деда Мороза возможно только в городах, где состав делает длительные остановки (от 3 часов и более). Для гостей подготовлены два варианта программы, билеты на которые нужно приобретать заранее: «Посещение передвижной резиденции Деда Мороза» — включает игровой квест «Сказочная деревня», личную встречу с Дедом Морозом, памятный подарок, а также чаепитие в вагоне-ресторане. Цена билета — 2950 рублей для ребенка 3-5 лет в сопровождении одного взрослого, 2450 рублей для ребенка 6-13 лет. «Кукольный театр» — это 45-минутное красочное представление, сладкий подарок от Деда Мороза и видео-поздравление от него на память. Посещение театра обойдется в те же 2950 или 2450 рублей в зависимости от возраста ребенка. Встреча с Дедом Морозом в эту программу не включена. Покупайте билеты заранее, чтобы вы успели попасть на сказочный поезд Фото: Размик Закарян © URA.RU Льгот и скидок на билеты не предусмотрено, оплата «Пушкинской картой» невозможна. Продажи открываются ровно за 30 суток до прибытия поезда на конкретную станцию и осуществляются только онлайн на сайте РЖД. Советуем бронировать места сразу, ведь опыт прошлых лет показывает, что все билеты скупали буквально за считанные часы. Тем, кто не успел купить билет, расстраиваться не стоит. На всех станциях Дед Мороз выйдет поприветствовать гостей и сделает памятное фото с желающими. А на станциях с короткими стоянками волшебник устроит бесплатный праздник прямо на перроне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совсем скоро наступит самое сказочное время года, а значит, пора планировать незабываемую встречу с Дедом Морозом! Уже в четвертый раз по бескрайним просторам нашей страны проедет уникальный поезд, ставший настоящей передвижной резиденцией любимого всеми зимнего волшебника. Отправление этого чудо-состава намечено на 19 ноября 2024 года из города Тайшет. Подробнее — о маршруте, расписании и билетах — в материале URA.ru. В этом сезоне праздничный состав проедет почти 30 000 километров, пересекая множество часовых поясов и климатических зон. Его ждут заснеженные просторы Сибири, суровая красота Дальнего Востока, могучие горы Урала и исторические города Центральной России. За 53 дня пути поезд сделает остановки в 63 населенных пунктах, даря детям и взрослым атмосферу новогоднего чуда. Путешествие начнется в Тайшете — именно отсюда 19 ноября стартует новогодний тур Деда Мороза. Дальше сказочный поезд возьмет курс на восток, посетив крупнейшие города Сибири и Дальнего Востока: Северобайкальск, Тынду, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Биробиджан, Уссурийск и Владивосток. Затем Дедушка Мороз и его веселая команда помощников отправятся покорять сердца жителей Читы, Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска и Абакана. Насладившись сибирскими красотами, поезд устремится на запад. Екатеринбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург — вот далеко не полный список городов, которые посетит новогодний экспресс. Кульминацией этого грандиозного путешествия станет прибытие поезда в Великий Устюг — официальную резиденцию российского Деда Мороза. Здесь 11 января 2025 года завершится четвертый новогодний тур главного зимнего волшебника страны. Маршрут поезда Деда Мороза тщательно продуман, чтобы охватить максимальное количество городов и подарить праздник как можно большему числу детей. График движения состава выстроен с учетом расстояний и предполагает остановки разной продолжительности. Так, в некоторых городах поезд будет стоять менее двух часов. Это касается небольших станций вроде Выдрино, Слюдянки, Зимы. Здесь Дед Мороз ограничится коротким приветствием и раздачей сладких подарков прямо на перроне. Более продолжительные стоянки запланированы в крупных населенных пунктах. Например, во Владивостоке поезд пробудет с вечера 6 декабря до утра 8 декабря. В Хабаровске — с 5 по 6 декабря, в Екатеринбурге — с 30 по 31 декабря. В Москве сказочный состав встретит первые дни нового 2025 года, ведь его стоянка в столице продлится со 2 по 4 января. Санкт-Петербургу повезло вдвойне: ведь Дед Мороз задержится здесь на целых два дня — 6 и 7 января. Такие длительные остановки неслучайны — чем дольше поезд стоит, тем насыщеннее и разнообразнее программа для гостей. Передвижная резиденция Деда Мороза — это настоящий город на колесах со своей уникальной праздничной инфраструктурой. В ярко украшенных вагонах разместились: Приемная Деда Мороза — здесь каждый ребенок сможет лично пообщаться с зимним волшебником, рассказать ему о своих достижениях и заветных желаниях, сделать памятное фото. «Сказочная деревня» — игровые площадки для детей всех возрастов с увлекательными квестами, конкурсами и мастер-классами. Профессиональные аниматоры никому не дадут заскучать! Вагон-сцена со зрительным залом на 50 мест. Здесь будут проходить красочные театрализованные представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и других любимых персонажей. Кукольный театр, спектакли которого придутся по душе самым маленьким гостям поезда. Вас ждет встреча с знакомыми с детства героями и поучительные сказочные истории. Лавка Деда Мороза с сувенирами и подарками на любой вкус. Здесь можно будет приобрести игрушки, магниты, свитеры с новогодней символикой и многое другое на память о путешествии. Вагон-ресторан для уютных семейных чаепитий. Посещение поезда Деда Мороза возможно только в городах, где состав делает длительные остановки (от 3 часов и более). Для гостей подготовлены два варианта программы, билеты на которые нужно приобретать заранее: «Посещение передвижной резиденции Деда Мороза» — включает игровой квест «Сказочная деревня», личную встречу с Дедом Морозом, памятный подарок, а также чаепитие в вагоне-ресторане. Цена билета — 2950 рублей для ребенка 3-5 лет в сопровождении одного взрослого, 2450 рублей для ребенка 6-13 лет. «Кукольный театр» — это 45-минутное красочное представление, сладкий подарок от Деда Мороза и видео-поздравление от него на память. Посещение театра обойдется в те же 2950 или 2450 рублей в зависимости от возраста ребенка. Встреча с Дедом Морозом в эту программу не включена. Льгот и скидок на билеты не предусмотрено, оплата «Пушкинской картой» невозможна. Продажи открываются ровно за 30 суток до прибытия поезда на конкретную станцию и осуществляются только онлайн на сайте РЖД. Советуем бронировать места сразу, ведь опыт прошлых лет показывает, что все билеты скупали буквально за считанные часы. Тем, кто не успел купить билет, расстраиваться не стоит. На всех станциях Дед Мороз выйдет поприветствовать гостей и сделает памятное фото с желающими. А на станциях с короткими стоянками волшебник устроит бесплатный праздник прямо на перроне.