The Economist: на саммите БРИКС Путин покажет план по крушению доллара

21 октября 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Путин поможет странам БРИКС избавиться от долларовой зависимости, пишет The Economist Фото: Владимир Андреев © URA.RU На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин намерен представить план по разрушению долларовой системы. Об этом пишет журнал The Economist. «На саммите БРИКС Владимир Путин представит план по разрушению долларовой системы», — говорится в материале. Там добавили, что президент РФ хочет предложить создание альтернативной глобальной финансово-платежной системы для усиления позиций блока и защиты стран от американских санкций. Это обеспечит более дешевые и быстрые транзакции, привлекая развивающиеся экономики. Западные страны обеспокоены, что такая система позволит обходить санкции и подорвет доминирование США в мировой финансовой системе, где доля долларовых резервов снижается. Также центральные банки могут участвовать в трансакциях с помощью цифровых денег, что позволит обойти зависимость от американских банков, заключили в журнале. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС, на котором соберутся более 20 мировых лидеров. Владимир Путин ранее отмечал, что действия США способствуют уменьшению роли доллара в международных расчетах и резервах. Он подчеркнул, что ухудшение отношений с Россией негативно сказывается на восприятии доллара, и многие страны начинают сомневаться в целесообразности его использования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин намерен представить план по разрушению долларовой системы. Об этом пишет журнал The Economist. «На саммите БРИКС Владимир Путин представит план по разрушению долларовой системы», — говорится в материале. Там добавили, что президент РФ хочет предложить создание альтернативной глобальной финансово-платежной системы для усиления позиций блока и защиты стран от американских санкций. Это обеспечит более дешевые и быстрые транзакции, привлекая развивающиеся экономики. Западные страны обеспокоены, что такая система позволит обходить санкции и подорвет доминирование США в мировой финансовой системе, где доля долларовых резервов снижается. Также центральные банки могут участвовать в трансакциях с помощью цифровых денег, что позволит обойти зависимость от американских банков, заключили в журнале. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС, на котором соберутся более 20 мировых лидеров. Владимир Путин ранее отмечал, что действия США способствуют уменьшению роли доллара в международных расчетах и резервах. Он подчеркнул, что ухудшение отношений с Россией негативно сказывается на восприятии доллара, и многие страны начинают сомневаться в целесообразности его использования.