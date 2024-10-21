The Economist: на саммите БРИКС Путин покажет план по крушению доллара

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин поможет странам БРИКС избавиться от долларовой зависимости, пишет The Economist Фото:

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин намерен представить план по разрушению долларовой системы. Об этом пишет журнал The Economist.

«На саммите БРИКС Владимир Путин представит план по разрушению долларовой системы», — говорится в материале. Там добавили, что президент РФ хочет предложить создание альтернативной глобальной финансово-платежной системы для усиления позиций блока и защиты стран от американских санкций. Это обеспечит более дешевые и быстрые транзакции, привлекая развивающиеся экономики.

Западные страны обеспокоены, что такая система позволит обходить санкции и подорвет доминирование США в мировой финансовой системе, где доля долларовых резервов снижается. Также центральные банки могут участвовать в трансакциях с помощью цифровых денег, что позволит обойти зависимость от американских банков, заключили в журнале.

С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС, на котором соберутся более 20 мировых лидеров. Владимир Путин ранее отмечал, что действия США способствуют уменьшению роли доллара в международных расчетах и резервах. Он подчеркнул, что ухудшение отношений с Россией негативно сказывается на восприятии доллара, и многие страны начинают сомневаться в целесообразности его использования.

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На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин намерен представить план по разрушению долларовой системы. Об этом пишет журнал The Economist. «На саммите БРИКС Владимир Путин представит план по разрушению долларовой системы», — говорится в материале. Там добавили, что президент РФ хочет предложить создание альтернативной глобальной финансово-платежной системы для усиления позиций блока и защиты стран от американских санкций. Это обеспечит более дешевые и быстрые транзакции, привлекая развивающиеся экономики. Западные страны обеспокоены, что такая система позволит обходить санкции и подорвет доминирование США в мировой финансовой системе, где доля долларовых резервов снижается. Также центральные банки могут участвовать в трансакциях с помощью цифровых денег, что позволит обойти зависимость от американских банков, заключили в журнале. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС, на котором соберутся более 20 мировых лидеров. Владимир Путин ранее отмечал, что действия США способствуют уменьшению роли доллара в международных расчетах и резервах. Он подчеркнул, что ухудшение отношений с Россией негативно сказывается на восприятии доллара, и многие страны начинают сомневаться в целесообразности его использования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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