В Копейске выдали сертификаты на новое жилье жителям затопленного дома

Жители разрушенного дома смогут купить новое жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, выдали сертификаты на приобретение нового жилья собственникам всех четырех квартир дома, затопленного паводком. Об этом сообщили URA.RU жители дома, информацию подтвердили в горадминистрации.

«В сентябре наш дом №1 по Лихачева признали аварийным, в нем четыре квартиры. Нам уже выдали сертификаты», — рассказал URA.RU один из собственников жилья.

Владельцы квартир пояснили, что дом был старым, в нем было сыро, везде расползлась плесень. Паводок летом текущего года окончательно разрушил строение.

«11 сентября четыре жилых помещения в данном многоквартирном доме были признаны непригодными для проживания в связи с подтоплением дома в период объявления ЧС на территории Копейского городского округа. Уведомления о праве на новое жилье подготовлены, и в ближайшее время состоится их вручение гражданам», — подтвердили URA.RU в пресс-служье администрации Копейска.

Паводок начался из-за обильных осадков, которые обрушились на регион в июле 2024 года. Многие реки и озера вышли из берегов, были подтоплены десятки жилых и многоквартирных домов. В ряде районов региона объявлен режим ЧС, приняты меры к эвакуации людей, а также компенсации утраченного имущества.