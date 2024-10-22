Текслер поручил челябинским главам оказать содействие осеннему призыву

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В регионе планируется призвать на службу свыше трех тысяч человек Фото:

Главы районов и городов Челябинской области должны оказать содействие проведению осенней призывной кампании на срочную военную службу. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер в ходе совещания, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«До конца года ряды ВС РФ должны пополнить свыше трех тысяч южноуральцев. Губернатор поставил задачу главам городов и районов оказывать содействие муниципальным призывным комиссиям и сотрудникам комиссариатов по всем вопросам», — уточнили в пресс-службе правительства.

Осенний призыв начался в Челябинской области 2 октября. Как сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, в армию планируется отправить 3100 челябинцев.

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Главы районов и городов Челябинской области должны оказать содействие проведению осенней призывной кампании на срочную военную службу. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер в ходе совещания, сообщили в пресс-службе правительства региона. «До конца года ряды ВС РФ должны пополнить свыше трех тысяч южноуральцев. Губернатор поставил задачу главам городов и районов оказывать содействие муниципальным призывным комиссиям и сотрудникам комиссариатов по всем вопросам», — уточнили в пресс-службе правительства. Осенний призыв начался в Челябинской области 2 октября. Как сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, в армию планируется отправить 3100 челябинцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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