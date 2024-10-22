Текслер поручил челябинским главам оказать содействие осеннему призыву

Главы районов и городов Челябинской области должны оказать содействие проведению осенней призывной кампании на срочную военную службу. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер в ходе совещания, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«До конца года ряды ВС РФ должны пополнить свыше трех тысяч южноуральцев. Губернатор поставил задачу главам городов и районов оказывать содействие муниципальным призывным комиссиям и сотрудникам комиссариатов по всем вопросам», — уточнили в пресс-службе правительства.
Осенний призыв начался в Челябинской области 2 октября. Как сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, в армию планируется отправить 3100 челябинцев.
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