С 1 ноября школьные проездные в Перми подешевеют на 30%

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Стоимость проездного на месяц для школьников составит 777 рублей
Стоимость проездного на месяц для школьников составит 777 рублей Фото:

Депутаты Пермской городской Думы одобрили введение новых проездных для школьников с 5 по 11 класс в Перми. Они появятся с 1 ноября 2024 года.

«Проектом предлагается уточнить меры поддержки для школьников с 5 по 11 класс, а именно увеличить размер скидки на безлимитный проездной на месяц с 50% до 65% и ввести новый безлимитный проездной на три месяца со скидкой 70%. Вопрос был рассмотрен на заседаниях двух комитетов. Предлагаю проект поддержать», — сообщил содокладчик по вопросу Арсен Болквадзе.

Стоимость безлимитного проездного на месяц для учащихся 5-11 классов снизится с 1 110 рублей до 777 рублей. Для них также вводится новый проездной на три месяца, который будет стоить 1999 рублей. 

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Депутаты Пермской городской Думы одобрили введение новых проездных для школьников с 5 по 11 класс в Перми. Они появятся с 1 ноября 2024 года. «Проектом предлагается уточнить меры поддержки для школьников с 5 по 11 класс, а именно увеличить размер скидки на безлимитный проездной на месяц с 50% до 65% и ввести новый безлимитный проездной на три месяца со скидкой 70%. Вопрос был рассмотрен на заседаниях двух комитетов. Предлагаю проект поддержать», — сообщил содокладчик по вопросу Арсен Болквадзе. Стоимость безлимитного проездного на месяц для учащихся 5-11 классов снизится с 1 110 рублей до 777 рублей. Для них также вводится новый проездной на три месяца, который будет стоить 1999 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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