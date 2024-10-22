С 1 ноября школьные проездные в Перми подешевеют на 30%

Депутаты Пермской городской Думы одобрили введение новых проездных для школьников с 5 по 11 класс в Перми. Они появятся с 1 ноября 2024 года.
«Проектом предлагается уточнить меры поддержки для школьников с 5 по 11 класс, а именно увеличить размер скидки на безлимитный проездной на месяц с 50% до 65% и ввести новый безлимитный проездной на три месяца со скидкой 70%. Вопрос был рассмотрен на заседаниях двух комитетов. Предлагаю проект поддержать», — сообщил содокладчик по вопросу Арсен Болквадзе.
Стоимость безлимитного проездного на месяц для учащихся 5-11 классов снизится с 1 110 рублей до 777 рублей. Для них также вводится новый проездной на три месяца, который будет стоить 1999 рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!