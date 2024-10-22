Артемий Лебедев прилетит в Екатеринбург, но встреча с ним обойдется в 35 тысяч

22 октября 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Увидеть Лебедева получится за 35 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге 20—21 ноября пройдет бизнес-форум «Эквиум», на котором выступит скандальный дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Однако увидеть его получится только тем, кто заплатит 35 тысяч рублей. Информация об этом появилась на анонсирующем сайте. Лебедев приедет в «Екатеринбург-ЭКСПО» 21 ноября, чтобы полтора часа вести бизнес-встречу. Одним из спикеров на форуме также станет легендарный боксер Константин Цзю. Предполагается, что основной аудиторией мероприятия станут предприниматели. Ранее Лебедев внес Екатеринбург в десятку своих любимых городов России. Но, по его мнению, уральской столице есть куда стремиться. Помимо этого, блогер назвал Среднеуральск «жопой» и добавил, что город можно превратить в «маленькую Швейцарию». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 20—21 ноября пройдет бизнес-форум «Эквиум», на котором выступит скандальный дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Однако увидеть его получится только тем, кто заплатит 35 тысяч рублей. Информация об этом появилась на анонсирующем сайте. Лебедев приедет в «Екатеринбург-ЭКСПО» 21 ноября, чтобы полтора часа вести бизнес-встречу. Одним из спикеров на форуме также станет легендарный боксер Константин Цзю. Предполагается, что основной аудиторией мероприятия станут предприниматели. Ранее Лебедев внес Екатеринбург в десятку своих любимых городов России. Но, по его мнению, уральской столице есть куда стремиться. Помимо этого, блогер назвал Среднеуральск «жопой» и добавил, что город можно превратить в «маленькую Швейцарию».