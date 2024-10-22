Артемий Лебедев прилетит в Екатеринбург, но встреча с ним обойдется в 35 тысяч

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Международный строительный форум 100+ Techno Build. День второй. Екатеринбург, лебедев артемий
Увидеть Лебедева получится за 35 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге 20—21 ноября пройдет бизнес-форум «Эквиум», на котором выступит скандальный дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Однако увидеть его получится только тем, кто заплатит 35 тысяч рублей. Информация об этом появилась на анонсирующем сайте.

Лебедев приедет в «Екатеринбург-ЭКСПО» 21 ноября, чтобы полтора часа вести бизнес-встречу. Одним из спикеров на форуме также станет легендарный боксер Константин Цзю. Предполагается, что основной аудиторией мероприятия станут предприниматели.

Ранее Лебедев внес Екатеринбург в десятку своих любимых городов России. Но, по его мнению, уральской столице есть куда стремиться. Помимо этого, блогер назвал Среднеуральск «жопой» и добавил, что город можно превратить в «маленькую Швейцарию».

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В Екатеринбурге 20—21 ноября пройдет бизнес-форум «Эквиум», на котором выступит скандальный дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Однако увидеть его получится только тем, кто заплатит 35 тысяч рублей. Информация об этом появилась на анонсирующем сайте. Лебедев приедет в «Екатеринбург-ЭКСПО» 21 ноября, чтобы полтора часа вести бизнес-встречу. Одним из спикеров на форуме также станет легендарный боксер Константин Цзю. Предполагается, что основной аудиторией мероприятия станут предприниматели. Ранее Лебедев внес Екатеринбург в десятку своих любимых городов России. Но, по его мнению, уральской столице есть куда стремиться. Помимо этого, блогер назвал Среднеуральск «жопой» и добавил, что город можно превратить в «маленькую Швейцарию».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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