Скандальный дизайнер и блогер Артемий Лебедев внес Екатеринбург в десятку своих любимых городов России. Но, по его мнению, уральской столице есть куда стремиться. Об этом он заявил на форуме 100+ TechnoBuild, передает корреспондент URA.RU.
«Екатеринбург — город с хорошим потенциалом, который он достаточно неплохо реализовывает по сравнению с другими городами. Он входит точно в десятку моих любимых городов в России и пользуется возможностями. Екатеринбург хорошо развивается. Понятно, что здесь начать и кончить: здесь очень много, наверное, чего нужно сделать, здесь конь не валялся, но достаточно много все-таки уже хорошего тоже сделать, поэтому город на правильном пути», — уверен Лебедев.
Известный блогер выступал с лекцией «Развитие малых городов» на форуме 100+ TechnoBuild. Его пришли послушать сотни человек, которые даже заняли места на полу. Самому дизайнеру, опоздавшему на лекцию, пришлось пробираться сквозь толпу. В ходе своего монолога Лебедев назвал Среднеуральск «жопой» и добавил, что город можно превратить в «маленькую Швейцарию».
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