БРИКС на рубеже 2025 года: кто входит в состав организации

В Казани стартовал саммит БРИКС-2024

22 октября 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Все больше стран принимают активные действия по вступлению в БРИКС Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В 2024 году международное объединение БРИКС переживает период значительных изменений и роста. Перспективное присоединение новых стран-участниц в 2024 году знаменует собой начало нового этапа в развитии организации, укрепляя ее позиции на мировой арене и открывая новые возможности для многостороннего сотрудничества. Какие государства войдут в состав БРИКС — в материале URA.RU. Состав БРИКС до 2024 года До 2024 года в состав БРИКС входили пять стран-основательниц: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Бразилия, крупнейшая страна Латинской Америки, известна своими богатыми природными ресурсами, развитой промышленностью и динамичным сельским хозяйством. Россия, занимающая значительную часть Евразии, обладает огромными запасами полезных ископаемых, мощным энергетическим сектором и высокотехнологичной индустрией. Индия, вторая по численности населения страна мира, является одной из самых быстрорастущих экономик и лидером в сфере информационных технологий и аутсорсинга. Китай, самая населенная страна и вторая по величине экономика мира, известен своей производственной мощью, инновациями и масштабными инфраструктурными проектами. Южно-Африканская Республика, присоединившаяся к БРИКС в 2010 году, является ведущей экономикой Африки, обладающей богатыми минеральными ресурсами и развитой финансовой системой. Вместе эти пять стран составляют ядро БРИКС. Состав БРИКС в 2024 году С 1 января 2024 года ряды БРИКС пополнились четырьмя новыми полноправными членами: Египтом, Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Эфиопией. Таким образом, по состоянию на октябрь 2024 года в БРИКС входят 10 государств. Каждая из стран привносит в объединение свой уникальный потенциал и ресурсы, обогащая его экономическое и культурное разнообразие. Египет, самое густонаселенное государство Ближнего Востока, известен своей богатой историей, древними памятниками и динамично развивающейся экономикой. Страна делает ставку на развитие туризма, легкой промышленности и сельского хозяйства, что открывает широкие перспективы для сотрудничества с другими членами БРИКС. Иран, влиятельное и технологически развитое государство региона, обладает огромными запасами нефти и занимает пятое место в мире по этому показателю. Присоединение Ирана к БРИКС усиливает энергетическую составляющую объединения и создает новые возможности для инвестиций и торговли. Объединенные Арабские Эмираты, экономика которых во многом опирается на экспорт нефти, также располагают внушительными запасами энергоресурсов. ОАЭ — это динамичный центр международной торговли, финансов и инноваций, что делает их ценным партнером для стран БРИКС. Эфиопия, вторая по численности населения страна Африки, уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства и обладает значительным потенциалом роста. Участие Эфиопии в БРИКС укрепляет связи объединения с Африканским континентом и открывает новые возможности для инвестиций и экономического сотрудничества. Присоединение этих государств существенно расширяет экономическое и политическое влияние БРИКС, создавая новые точки роста и укрепляя позиции объединения в ключевых регионах мира. Страны, стремящиеся в БРИКС Успехи БРИКС в продвижении интересов развивающихся стран и формировании многополярного мира привлекают внимание многих государств, стремящихся к большему влиянию на международной арене. В настоящее время около 25 стран выразили заинтересованность в присоединении к объединению, что свидетельствует о признании его роли в глобальной экономике и политике. Страны с растущей экономикой могут пополнить членский состав БРИКС в 2025 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Среди государств, официально или неофициально подавших заявки на вступление, можно отметить Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Вьетнам, Гондурас, Кувейт, Марокко, Нигерию, Палестину, Пакистан, Сенегал и Таиланд. Каждая из этих стран обладает своими уникальными преимуществами и ресурсами, которые могут внести весомый вклад в развитие БРИКС. Особого внимания заслуживает интерес к БРИКС со стороны Турции, которая рассматривает членство в объединении как возможность укрепить свои экономические позиции и выйти на новые рынки. Турция, расположенная на стыке Европы и Азии, обладает стратегическим положением и развитой экономикой, что делает ее потенциально ценным партнером для стран БРИКС. Кроме того, в 2024 году заявки на вступление в БРИКС подали Малайзия, Азербайджан и Сирия. Малайзия, один из «азиатских тигров», известна своей динамичной экономикой и высокими темпами роста. Азербайджан, расположенный на Кавказе, обладает значительными запасами нефти и газа и играет важную роль в энергетической безопасности региона. Сирия, несмотря на продолжающийся конфликт, стремится к восстановлению экономики и видит в БРИКС возможность для привлечения инвестиций и поддержки. Страны, пока отказавшиеся от вступления Несмотря на очевидные преимущества членства в БРИКС, некоторые государства приняли решение пока воздержаться от присоединения к объединению. Среди них можно отметить Аргентину и Казахстан. Аргентина, изначально выразившая интерес к вступлению в БРИКС, после прихода к власти нового президента Хавьера Милея изменила свою позицию. Новое руководство страны приняло решение сосредоточиться на внутренних экономических и политических реформах, отложив вопрос о присоединении к международным объединениям на более поздний срок. На данный момент Казахстан приостановил переговоры по вхождению в состав БРИКС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Казахстан, несмотря на тесные экономические и политические связи с Россией и Китаем, также решил пока не вступать в БРИКС. Руководство страны заявило о необходимости тщательного анализа потенциальных выгод и рисков, связанных с членством в объединении, и о намерении принять взвешенное решение, учитывающее долгосрочные интересы Казахстана. Саммит БРИКС 2024 в Казани: С 22 по 24 октября 2024 года в Казани, столице Республики Татарстан в составе Российской Федерации, проходит XVI саммит БРИКС. Это знаковое событие собирает лидеров стран-участниц, а также представителей других государств и международных организаций, заинтересованных в сотрудничестве с объединением. С 22 по 24 октября в Казани проходит XVI саммит глав государств БРИКС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Основные мероприятия саммита проводятся на трех ключевых площадках: в современном выставочном комплексе «Казань Экспо», в исторической Казанской ратуше и в величественном Казанском Кремле, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой выбор мест проведения подчеркивает уникальное сочетание традиций и инноваций, свойственное как Казани, так и БРИКС в целом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году международное объединение БРИКС переживает период значительных изменений и роста. Перспективное присоединение новых стран-участниц в 2024 году знаменует собой начало нового этапа в развитии организации, укрепляя ее позиции на мировой арене и открывая новые возможности для многостороннего сотрудничества. Какие государства войдут в состав БРИКС — в материале URA.RU. До 2024 года в состав БРИКС входили пять стран-основательниц: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Бразилия, крупнейшая страна Латинской Америки, известна своими богатыми природными ресурсами, развитой промышленностью и динамичным сельским хозяйством. Россия, занимающая значительную часть Евразии, обладает огромными запасами полезных ископаемых, мощным энергетическим сектором и высокотехнологичной индустрией. Индия, вторая по численности населения страна мира, является одной из самых быстрорастущих экономик и лидером в сфере информационных технологий и аутсорсинга. Китай, самая населенная страна и вторая по величине экономика мира, известен своей производственной мощью, инновациями и масштабными инфраструктурными проектами. Южно-Африканская Республика, присоединившаяся к БРИКС в 2010 году, является ведущей экономикой Африки, обладающей богатыми минеральными ресурсами и развитой финансовой системой. Вместе эти пять стран составляют ядро БРИКС. С 1 января 2024 года ряды БРИКС пополнились четырьмя новыми полноправными членами: Египтом, Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Эфиопией. Таким образом, по состоянию на октябрь 2024 года в БРИКС входят 10 государств. Каждая из стран привносит в объединение свой уникальный потенциал и ресурсы, обогащая его экономическое и культурное разнообразие. Египет, самое густонаселенное государство Ближнего Востока, известен своей богатой историей, древними памятниками и динамично развивающейся экономикой. Страна делает ставку на развитие туризма, легкой промышленности и сельского хозяйства, что открывает широкие перспективы для сотрудничества с другими членами БРИКС. Иран, влиятельное и технологически развитое государство региона, обладает огромными запасами нефти и занимает пятое место в мире по этому показателю. Присоединение Ирана к БРИКС усиливает энергетическую составляющую объединения и создает новые возможности для инвестиций и торговли. Объединенные Арабские Эмираты, экономика которых во многом опирается на экспорт нефти, также располагают внушительными запасами энергоресурсов. ОАЭ — это динамичный центр международной торговли, финансов и инноваций, что делает их ценным партнером для стран БРИКС. Эфиопия, вторая по численности населения страна Африки, уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства и обладает значительным потенциалом роста. Участие Эфиопии в БРИКС укрепляет связи объединения с Африканским континентом и открывает новые возможности для инвестиций и экономического сотрудничества. Присоединение этих государств существенно расширяет экономическое и политическое влияние БРИКС, создавая новые точки роста и укрепляя позиции объединения в ключевых регионах мира. Успехи БРИКС в продвижении интересов развивающихся стран и формировании многополярного мира привлекают внимание многих государств, стремящихся к большему влиянию на международной арене. В настоящее время около 25 стран выразили заинтересованность в присоединении к объединению, что свидетельствует о признании его роли в глобальной экономике и политике. Среди государств, официально или неофициально подавших заявки на вступление, можно отметить Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Вьетнам, Гондурас, Кувейт, Марокко, Нигерию, Палестину, Пакистан, Сенегал и Таиланд. Каждая из этих стран обладает своими уникальными преимуществами и ресурсами, которые могут внести весомый вклад в развитие БРИКС. Особого внимания заслуживает интерес к БРИКС со стороны Турции, которая рассматривает членство в объединении как возможность укрепить свои экономические позиции и выйти на новые рынки. Турция, расположенная на стыке Европы и Азии, обладает стратегическим положением и развитой экономикой, что делает ее потенциально ценным партнером для стран БРИКС. Кроме того, в 2024 году заявки на вступление в БРИКС подали Малайзия, Азербайджан и Сирия. Малайзия, один из «азиатских тигров», известна своей динамичной экономикой и высокими темпами роста. Азербайджан, расположенный на Кавказе, обладает значительными запасами нефти и газа и играет важную роль в энергетической безопасности региона. Сирия, несмотря на продолжающийся конфликт, стремится к восстановлению экономики и видит в БРИКС возможность для привлечения инвестиций и поддержки. Несмотря на очевидные преимущества членства в БРИКС, некоторые государства приняли решение пока воздержаться от присоединения к объединению. Среди них можно отметить Аргентину и Казахстан. Аргентина, изначально выразившая интерес к вступлению в БРИКС, после прихода к власти нового президента Хавьера Милея изменила свою позицию. Новое руководство страны приняло решение сосредоточиться на внутренних экономических и политических реформах, отложив вопрос о присоединении к международным объединениям на более поздний срок. Казахстан, несмотря на тесные экономические и политические связи с Россией и Китаем, также решил пока не вступать в БРИКС. Руководство страны заявило о необходимости тщательного анализа потенциальных выгод и рисков, связанных с членством в объединении, и о намерении принять взвешенное решение, учитывающее долгосрочные интересы Казахстана. С 22 по 24 октября 2024 года в Казани, столице Республики Татарстан в составе Российской Федерации, проходит XVI саммит БРИКС. Это знаковое событие собирает лидеров стран-участниц, а также представителей других государств и международных организаций, заинтересованных в сотрудничестве с объединением. Основные мероприятия саммита проводятся на трех ключевых площадках: в современном выставочном комплексе «Казань Экспо», в исторической Казанской ратуше и в величественном Казанском Кремле, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой выбор мест проведения подчеркивает уникальное сочетание традиций и инноваций, свойственное как Казани, так и БРИКС в целом.