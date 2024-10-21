21 октября 2024

Спасатели в ХМАО устроили операцию по поиску вахтовика из Омска

© Служба новостей «URA.RU»
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Поисковики проверили места, где видели пропавшего вахтовика, а также лесной массив
Поисковики проверили места, где видели пропавшего вахтовика, а также лесной массив Фото:

В Сургуте (ХМАО) спасатели ищут вахтовика из Омска Сергея Рейхарта, который пропал две недели назад. Мужчина исчез в районе железнодорожного вокзала, рассказал URA.RU руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда Александр Турыгин.

«Мужчина 7 октября приехал работать в Сургут, на вахту. Доехал до месторождения, а на следующий день сказал, что ему надо домой. Его довезли до железнодорожного вокзала, он приобрел билет, но на поезд так и не сел», — рассказал Турыгин.

Поисковики проверили место предполагаемой пропажи омича, обследовали территорию, лесной массив, заброшенные здания и проверили камеры видеонаблюдения, однако никаких зацепок кроме записи, как он покидает здание железнодорожного вокзала, найдено не было. По словам руководителя отряда, мужчина выходил на связь с родственниками по телефону, он был дезориентирован и не понимал, в каком городе находится. Рейхарт может нуждаться в медицинской помощи.

Волонтеры обратились с заявлением в полицию, силовики тоже подключились к поискам пропавшего. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД, в ведомстве пообещали ответить позднее.

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В Сургуте (ХМАО) спасатели ищут вахтовика из Омска Сергея Рейхарта, который пропал две недели назад. Мужчина исчез в районе железнодорожного вокзала, рассказал URA.RU руководитель добровольческого поисково-спасательного отряда Александр Турыгин. «Мужчина 7 октября приехал работать в Сургут, на вахту. Доехал до месторождения, а на следующий день сказал, что ему надо домой. Его довезли до железнодорожного вокзала, он приобрел билет, но на поезд так и не сел», — рассказал Турыгин. Поисковики проверили место предполагаемой пропажи омича, обследовали территорию, лесной массив, заброшенные здания и проверили камеры видеонаблюдения, однако никаких зацепок кроме записи, как он покидает здание железнодорожного вокзала, найдено не было. По словам руководителя отряда, мужчина выходил на связь с родственниками по телефону, он был дезориентирован и не понимал, в каком городе находится. Рейхарт может нуждаться в медицинской помощи. Волонтеры обратились с заявлением в полицию, силовики тоже подключились к поискам пропавшего. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД, в ведомстве пообещали ответить позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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