Девочку нашли мертвой возле популярной смотровой площадки в Челябинской области

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Виды города. Тюмень, ребенок, подросток, девочка
Девочка могла покончить жизнь самоубийством (архивное фото) Фото:

В городе Миньяре Челябинской области около популярной среди туристов смотровой площадки нашли тело 14-летней школьницы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК). Предварительно, девочка могла покончить с собой, сообщил источник.

«Проводится проверка. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

Тело восьмиклассницы нашли возле популярной смотровой площадки недалеко от улиц Набережной и городского пруда. Предварительно, школьница покончила собой, пишет сайт «74.ру» со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами трагедии.

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В городе Миньяре Челябинской области около популярной среди туристов смотровой площадки нашли тело 14-летней школьницы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК). Предварительно, девочка могла покончить с собой, сообщил источник. «Проводится проверка. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Челябинской области. Тело восьмиклассницы нашли возле популярной смотровой площадки недалеко от улиц Набережной и городского пруда. Предварительно, школьница покончила собой, пишет сайт «74.ру» со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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