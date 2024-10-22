Девочку нашли мертвой возле популярной смотровой площадки в Челябинской области

Девочка могла покончить жизнь самоубийством (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Миньяре Челябинской области около популярной среди туристов смотровой площадки нашли тело 14-летней школьницы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в региональном Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК). Предварительно, девочка могла покончить с собой, сообщил источник.

«Проводится проверка. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

Тело восьмиклассницы нашли возле популярной смотровой площадки недалеко от улиц Набережной и городского пруда. Предварительно, школьница покончила собой, пишет сайт «74.ру» со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами трагедии.