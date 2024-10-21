21 октября 2024

В ХМАО запускают субсидированные авиарейсы в Красноярск

Жители ХМАО смогут дешево улететь из Нижневартовска в Красноярск
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО запускают субсидированные рейсы из Нижневартовска в Красноярск
В ХМАО запускают субсидированные рейсы из Нижневартовска в Красноярск Фото:

В ХМАО запускают субсидированные рейсы из Нижневартовска в Красноярск. Акция приурочена к началу полетов по новому маршруту. 

«На маршруте Красноярск — Нижневартовск с 22 по 24 октября действует акция: билеты по цене 3000 рублей. Предложение распространяется на рейсы, которые будут выполняться в период с ноября по декабрь», — сообщили представители компании-перевозчика.

Маршрут был включен в перечень субсидируемых рейсов. Инициатива реализуется при поддержке властей Красноярского края и ХМАО, что дает возможность жителям этих регионов сэкономить на авиаперелетах.

Ранее URA.RU писало, что у жителей Нягани (ХМАО) и близлежащих муниципалитетов появилась возможность летать прямым рейсом в Москву. С 15 июля запускается первый субсидируемый рейс в столицу. 

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В ХМАО запускают субсидированные рейсы из Нижневартовска в Красноярск. Акция приурочена к началу полетов по новому маршруту.  «На маршруте Красноярск — Нижневартовск с 22 по 24 октября действует акция: билеты по цене 3000 рублей. Предложение распространяется на рейсы, которые будут выполняться в период с ноября по декабрь», — сообщили представители компании-перевозчика. Маршрут был включен в перечень субсидируемых рейсов. Инициатива реализуется при поддержке властей Красноярского края и ХМАО, что дает возможность жителям этих регионов сэкономить на авиаперелетах. Ранее URA.RU писало, что у жителей Нягани (ХМАО) и близлежащих муниципалитетов появилась возможность летать прямым рейсом в Москву. С 15 июля запускается первый субсидируемый рейс в столицу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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