В ХМАО запускают субсидированные авиарейсы в Красноярск

В ХМАО запускают субсидированные рейсы из Нижневартовска в Красноярск. Акция приурочена к началу полетов по новому маршруту.
«На маршруте Красноярск — Нижневартовск с 22 по 24 октября действует акция: билеты по цене 3000 рублей. Предложение распространяется на рейсы, которые будут выполняться в период с ноября по декабрь», — сообщили представители компании-перевозчика.
Маршрут был включен в перечень субсидируемых рейсов. Инициатива реализуется при поддержке властей Красноярского края и ХМАО, что дает возможность жителям этих регионов сэкономить на авиаперелетах.
Ранее URA.RU писало, что у жителей Нягани (ХМАО) и близлежащих муниципалитетов появилась возможность летать прямым рейсом в Москву. С 15 июля запускается первый субсидируемый рейс в столицу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!