Госдума утвердила особенности исполнения бюджета в 2025 году

Госдума одобрила законопроект, предложенный Правительством России, который регулирует особенности реализации бюджетов в системе государственного финансирования на 2025 год. Закон был принят одновременно во втором и третьем чтениях. Согласно этому документу, предусмотрено приостановление действия некоторых положений Бюджетного кодекса РФ. Этот закон является элементом сформированного «бюджетного пакета», инициированного кабинетом министров. Подробнее о законопроекте — в материале URA.RU.
Долговая политика
В рамках долговой политики продолжается действие положения, которое допускает выдачу госкредитов, не включенных в программу госфинансирования и экспортного кредитования, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации программы и за счет сокращения оставшихся средств федерального бюджета. Кроме того, продолжается действие положения, позволяющего субъектам России и муниципальным образованиям превышать определенные лимиты по объему госдолга и бюджетного дефицита в объеме бюджетных средств, направляемых на мероприятия по минимизации последствий ухудшения геополитической и экономической обстановки для отраслей экономики. Для предотвращения задержек в выполнении и снижения качества реализации инфраструктурных проектов, финансируемых за счет бюджетных кредитов и специализированных казначейских кредитов, законодательством вводятся меры ответственности, включая удвоение процентной ставки.
Изменения в налоговом законодательстве
С начала 2025 года в связи с изменениями в налоговой политике планируются корректировки в распределении доходов от акцизов на продукцию, такую как автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, а также моторные масла для дизельных и бензиновых двигателей, производимых на территории России. Ожидаются также изменения в Бюджетном кодексе, в частности, приостановка действующих норм, регулирующих размер расходов федерального бюджета на поддержание и развитие дорожной инфраструктуры.
В новом документе отмечается, что ставка госпошлины за регистрацию договора аренды недвижимости удваивается и составляет для физических лиц четыре тысячи рублей, а для юридических лиц — 44 тысячи рублей. Также производится корректировка размера госпошлины в сфере оборота оружия и в отношении деятельности частных охранников и детективов.
В предложенном законопроекте содержится инициатива повысить налоговую ставку на прибыль компаний с 15% до 20% в отношении доходов, полученных в форме процентов по государственным, муниципальным ценным бумагам, а также по облигациям, выпущенным российскими организациями. Кроме того, налогоплательщикам предлагается право на амортизацию основных средств и нематериальных активов, для которых было выбрано использование федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ).
Также одобрена поправка, согласно которой акциз на безалкогольные напитки с содержанием сахара будет увеличен с семи до 10 рублей. При этом минимальный порог содержания сахара в напитках, начиная с которого вводится акциз, останется на уровне пяти граммов на 100 миллилитров. В первом чтении предлагалось снизить этот порог до двух граммов. Кроме того, произойдет регулирование ставок акцизов на этиловый спирт, продукцию, содержащую спирт, а также на алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 18%, сидр, пуаре, медовуху и пиво.
Для предотвращения манипуляций с местом регистрации бизнеса вводится правило, согласно которому налоговые обязательства по новому адресу организации или месту жительства индивидуального предпринимателя должны уплачиваться по ставке, которая была установлена в исходном регионе, если она превышает ставку в новом регионе. Это условие сохраняется в течение трех лет после перехода на новое место регистрации.
Фонд пенсионного и социального страхования
С 2025 года законодательством предусмотрена реализация новой меры — единого межбюджетного трансфера средств из федерального бюджета в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования РФ для целей обязательного пенсионного страхования. Размер этого трансфера будет формироваться с учетом ряда ключевых факторов: валоризации объема расчетного пенсионного капитала, компенсации потерь доходов фонда из-за снижения ставок страховых взносов, возмещения затрат, связанных с зачислением определенных периодов в страховой стаж, и других.
Обязательства госкомпаний
В соответствии с документом, начиная с 2025 года, госкомпании обязаны будут вносить в федеральный бюджет 50% рыночной стоимости активов, которые были переданы им и конфискованы государством в результате судебных решений. Уточняется также, что предметом первоочередной передачи являются акции и доли в уставных капиталах предприятий, которые были переведены в госсобственность. Однако данный механизм также будет применяться к другому имуществу, по отношению к которому было вынесено судебное решение. Госкомпании должны будут осуществить перечисление половины стоимости полученных активов в федеральный бюджет в течение трех месяцев после их получения.
Новый закон, регулирующий особенности реализации бюджетов в рамках бюджетной системы России в 2025 году, начнет действовать с момента его официальной публикации. Однако отдельные положения закона вступят в силу в иные, специально определенные сроки.
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