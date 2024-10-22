22 октября 2024

Кадыров сохранил политические позиции после заявлений о «кровной мести»

Заявления о «кровной мести» не отразились на позициях Кадырова
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадыров сохранил устойчивые политические позиции, несмотря на угрозы депутатам Госдумы
Кадыров сохранил устойчивые политические позиции, несмотря на угрозы депутатам Госдумы Фото:

Угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, а также сенатору от Дагестана Сулейману Керимову не повлияли на его политическую устойчивость. Это следует из 18-го рейтинга политической устойчивости губернаторов от «Минченко консалтинг». 

«Лидерами политической устойчивости среди глав СКФО по-прежнему остаются Рамзан Кадыров (Чечня) и Владимир Владимиров (Ставропольский край). Устойчивость последнего укрепляется на фоне переизбрания на губернаторский пост. Высокий запас прочности Кадырова по другим критериям сохраняет его в „зеленой зоне“, несмотря на громкую конфликтную ситуацию с вовлечением членов федерального парламента от других регионов», — говорится в докладе. 

В сравнении с предыдущим рейтингом, Кадыров все же уступил лидерство губернатору Владимирову из Ставропольского края и опустился на вторую строчку рейтинга в СКФО. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, заказали его убийство. Он предупредил, что если они не докажут обратного, то он объявит им кровную месть.

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Угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, а также сенатору от Дагестана Сулейману Керимову не повлияли на его политическую устойчивость. Это следует из 18-го рейтинга политической устойчивости губернаторов от «Минченко консалтинг».  «Лидерами политической устойчивости среди глав СКФО  по-прежнему остаются Рамзан Кадыров (Чечня) и Владимир Владимиров (Ставропольский край). Устойчивость последнего укрепляется на фоне переизбрания на губернаторский пост. Высокий запас прочности Кадырова по другим критериям сохраняет его в „зеленой зоне“, несмотря на громкую конфликтную ситуацию с вовлечением членов федерального парламента от других регионов», — говорится в докладе.  В сравнении с предыдущим рейтингом, Кадыров все же уступил лидерство губернатору Владимирову из Ставропольского края и опустился на вторую строчку рейтинга в СКФО. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, заказали его убийство. Он предупредил, что если они не докажут обратного, то он объявит им кровную месть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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