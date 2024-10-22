МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024 год

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в 2024 году рост ВВП России составит 3,6%, однако в 2025 году темпы роста снизятся до 1,3%. Это следует из последнего доклада о перспективах мировой экономики.
В соответствии с данными МВФ, в 2023 году ВВП России составил 3,6%, в 2024 году фонд улучшил свой прогноз на 0,4 пункта, повысив его также до 3,6%. При этом прогноз на 2025 снижен на 0,2 пункта до 1,3%. Эта информация опубликована на официальном сайте МВФ. По данным фонда, замедление темпов роста ВВП России произойдет из-за замедления частного потребления и инвестиций ввиду замедления роста зарплат и снижения напряженности на рынке.
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