МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2024 год

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Рост ВВП России увеличится до 3,6% в 2024 году по данным МВФ
Рост ВВП России увеличится до 3,6% в 2024 году по данным МВФ Фото:

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в 2024 году рост ВВП России составит 3,6%, однако в 2025 году темпы роста снизятся до 1,3%. Это следует из последнего доклада о перспективах мировой экономики.

В соответствии с данными МВФ, в 2023 году ВВП России составил 3,6%, в 2024 году фонд улучшил свой прогноз на 0,4 пункта, повысив его также до 3,6%. При этом прогноз на 2025 снижен на 0,2 пункта до 1,3%. Эта информация опубликована на официальном сайте МВФ. По данным фонда, замедление темпов роста ВВП России произойдет из-за замедления частного потребления и инвестиций ввиду замедления роста зарплат и снижения напряженности на рынке. 

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Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в 2024 году рост ВВП России составит 3,6%, однако в 2025 году темпы роста снизятся до 1,3%. Это следует из последнего доклада о перспективах мировой экономики. В соответствии с данными МВФ, в 2023 году ВВП России составил 3,6%, в 2024 году фонд улучшил свой прогноз на 0,4 пункта, повысив его также до 3,6%. При этом прогноз на 2025 снижен на 0,2 пункта до 1,3%. Эта информация опубликована на официальном сайте МВФ. По данным фонда, замедление темпов роста ВВП России произойдет из-за замедления частного потребления и инвестиций ввиду замедления роста зарплат и снижения напряженности на рынке. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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