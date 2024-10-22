Арестованы семь военных ВСУ, расстреливавших жителей Курской области

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Суд арестовал семь украинских военных, задержанных в Курской области
Суд арестовал семь украинских военных, задержанных в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Семь украинских военных были арестованы и помещены под стражу. Они обвиняются в стрельбе по мирным жителям и другим преступлениям в Курской области. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК России.

«Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении боевиков 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулик, Сергея Караева, Александра Дойчук, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбаба и Олега Вовк», — говорится в сообщении СК. Оно находится в распоряжении РИА Новости. Подчеркивается, что, находясь в Кореневском районе Курской области, включая села Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка, злоумышленники неоднократно открывали огонь по мирному населению.

По информации следствия, в августе 2024 года указанные лица незаконно пересекли границу РФ и в Курской области. Их действия были направлены на дестабилизацию ситуации и устрашение населения. Также подозреваемые обвиняются в незаконном хранении и перевозке оружия и взрывных устройств. 

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Семь украинских военных были арестованы и помещены под стражу. Они обвиняются в стрельбе по мирным жителям и другим преступлениям в Курской области. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК России. «Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении боевиков 202 батальона 103 бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины Анатолия Волошина, Владимира Аршулик, Сергея Караева, Александра Дойчук, Зиновия Сигерича, Андриана Кульбаба и Олега Вовк», — говорится в сообщении СК. Оно находится в распоряжении РИА Новости. Подчеркивается, что, находясь в Кореневском районе Курской области, включая села Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка, злоумышленники неоднократно открывали огонь по мирному населению. По информации следствия, в августе 2024 года указанные лица незаконно пересекли границу РФ и в Курской области. Их действия были направлены на дестабилизацию ситуации и устрашение населения. Также подозреваемые обвиняются в незаконном хранении и перевозке оружия и взрывных устройств. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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