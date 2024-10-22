Путин: товарооборот между РФ и Китаем растет, несмотря на негатив извне

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Владимир Путин констатировал продолжение тенденции на увеличение товарооборота РФ и КНР
Владимир Путин констатировал продолжение тенденции на увеличение товарооборота РФ и КНР Фото:
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Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил рост товарооборота между Россией и Китаем, несмотря на сложные внешние условия. По его словам, негативное внешнее воздействие не повлияло на двустороннюю торговлю. 

«После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия», — заявил глава российского государства, его слова приводятся на сайте Кремля. Путин также упомянул, что по данным России, товарооборот увеличился на 4,5% в январе-августе текущего года. По его словам, несмотря на некоторые расхождения в статистике Китая, общий тренд остается положительным.

Президент подчеркнул успешную реализацию соглашений, достигнутых в ходе переговоров и встреч на международных площадках. Россия и Китай активно сотрудничают в различных сферах, включая энергетику, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство. Примером успешной реализации совместных проектов является логистический центр имени Дэн Сяопина в Татарстане, который способствует укреплению транспортных связей между странами.

Ранее Путин охарактеризовал российско-китайские отношения как образцовые для всего мира. Он подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем базируется на принципах равноправия и взаимной выгоды, и не зависит от текущих международных условий. Это утверждает глубокий стратегический характер отношений двух стран.

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Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил рост товарооборота между Россией и Китаем, несмотря на сложные внешние условия. По его словам, негативное внешнее воздействие не повлияло на двустороннюю торговлю.  «После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия», — заявил глава российского государства, его слова приводятся на сайте Кремля. Путин также упомянул, что по данным России, товарооборот увеличился на 4,5% в январе-августе текущего года. По его словам, несмотря на некоторые расхождения в статистике Китая, общий тренд остается положительным. Президент подчеркнул успешную реализацию соглашений, достигнутых в ходе переговоров и встреч на международных площадках. Россия и Китай активно сотрудничают в различных сферах, включая энергетику, промышленность, высокие технологии, транспорт и сельское хозяйство. Примером успешной реализации совместных проектов является логистический центр имени Дэн Сяопина в Татарстане, который способствует укреплению транспортных связей между странами. Ранее Путин охарактеризовал российско-китайские отношения как образцовые для всего мира. Он подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем базируется на принципах равноправия и взаимной выгоды, и не зависит от текущих международных условий. Это утверждает глубокий стратегический характер отношений двух стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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