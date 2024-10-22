Суд заочно арестовал уехавшего за границу экс-депутата думы Екатеринбурга, есть слухи про Интерпол

Суд заочно арестовал экс-депутата думы Екатеринбурга Боровика

22 октября 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Евгений Боровик находится в Черногории Фото: Александр Мамаев © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего депутата гордумы Евгения Боровика, попавшего под уголовное дело — по части второй статьи 205 УК РФ — за посты в соцсети «ВКонтакте», в которых усмотрели признаки оправдания терроризма. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Боровик. «Виновным себя не считаю», — заявил корреспонденту Боровик. Издание «КП-Екатеринбург» утверждает, что Боровик объявлен также в международный розыск. Сам экс-депутат заявил, что это неправда: «„Моя“ статья — не международная». Известно, что прямо сейчас Боровик находится в Черногории, куда уехал еще в конце прошлого года. В разговоре с URA.RU он также процитировал Бориса Пастернака: «Что же сделал я за пакость, я, убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей». Новость по теме На скандального экс-депутата завели уголовное дело, он покинул Екатеринбург. Документ Об уголовном деле в отношении Боровика стало известно еще в феврале 2024-го. Заявление на него написал депутат Госдумы Андрей Альшевских. В мае Ленинский райсуд оштрафовал Боровика по статье о дискредитации российской армии. Претензии силовиков могут быть связаны с его публичными высказываниями. Депутатом гордумы Боровик был в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го экс-депутат уехал за границу — после того, как Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по заявлению Ксении Собчак из-за того, что Боровик объявил о конкурсе, кто лучше «опустит» журналистку. Боровик пытался выдвинуться на выборы в думу Екатеринбурга в 2023 году — через сбор подписей. Но его не допустили. В округе, куда он хотел, в итоге победила Анна Гурарий, ставшая впоследствии спикером. Обжаловать итоги кампании Боровику не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего депутата гордумы Евгения Боровика, попавшего под уголовное дело — по части второй статьи 205 УК РФ — за посты в соцсети «ВКонтакте», в которых усмотрели признаки оправдания терроризма. Информацию об этом URA.RU подтвердил сам Боровик. «Виновным себя не считаю», — заявил корреспонденту Боровик. Издание «КП-Екатеринбург» утверждает, что Боровик объявлен также в международный розыск. Сам экс-депутат заявил, что это неправда: «„Моя“ статья — не международная». Известно, что прямо сейчас Боровик находится в Черногории, куда уехал еще в конце прошлого года. В разговоре с URA.RU он также процитировал Бориса Пастернака: «Что же сделал я за пакость, я, убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей». Об уголовном деле в отношении Боровика стало известно еще в феврале 2024-го. Заявление на него написал депутат Госдумы Андрей Альшевских. В мае Ленинский райсуд оштрафовал Боровика по статье о дискредитации российской армии. Претензии силовиков могут быть связаны с его публичными высказываниями. Депутатом гордумы Боровик был в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го экс-депутат уехал за границу — после того, как Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по заявлению Ксении Собчак из-за того, что Боровик объявил о конкурсе, кто лучше «опустит» журналистку. Боровик пытался выдвинуться на выборы в думу Екатеринбурга в 2023 году — через сбор подписей. Но его не допустили. В округе, куда он хотел, в итоге победила Анна Гурарий, ставшая впоследствии спикером. Обжаловать итоги кампании Боровику не удалось.