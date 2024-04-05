На скандального экс-депутата завели уголовное дело, он покинул Екатеринбург. Документ

На экс-депутата из Екатеринбурга Боровика завели уголовное дело

05 апреля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Евгений Боровик назвал возбуждение уголовного дела сигналом от государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Против экс-депутата думы Екатеринбурга Евгения Боровика завели уголовное дело за оправдание терроризма. Он сейчас за рубежом, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских — инициатор преследования — в своем telegram-канале. К посту он прикрепил ответ от свердловского прокурора Бориса Крылова. «Насколько знаю, некогда депутат гордумы Екатеринбурга успел „сделать ноги“. Пополнил ряды трусливых ненавистников России, которые скрываются за рубежом. <…> Против Боровика возбудили уголовное дело. Вменяют ему оправдание терроризма (часть вторая статьи 205 УК РФ — прим. ред.)» — написал Альшевских. В пояснении от Крылова говорится, что сотрудники УФСБ проверили сообщения Боровика, которые тот распространял в социальных сетях, и передали материалы дела следствию. Дело возбудили 29 февраля. По мотивам какого конкретно поста Боровика, неизвестно. Альшевских не первый раз пытается привлечь земляка к ответственности. В ноябре 2023 года он добивался привлечение Боровика к ответственности за его высказывания о спецоперации РФ на Украине. Но дело не возбудили — истек срок давности. Сам Боровик в разговоре с URA.RU рассказал, что уехал из страны еще до Нового года (это его традиция). В ближайшее время планировал вернуться — как только восстановит утерянный недавно паспорт. По словам Боровика, он не знает об уголовном деле, к нему по этому поводу никто не обращался. При этом он догадывается, что претензии силовиков к нему могут быть связаны с его публичными высказываниями. От своих слов Боровик отказываться не намерен. Он убежден, что, если уголовное дело действительно возбуждено, это сигнал от государства, чтобы он не возвращался. «Я умнее, чем Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)» — сказал Боровик, отвечая на вопрос, когда его ждать в России. Боровик был депутатом гордумы Екатеринбурга в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го экс-депутат уехал за границу — после того, как Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по заявлению Ксении Собчак из-за того, что Боровик объявил о конкурсе, кто лучше «опустит» журналистку. Боровик пытался выдвинуться на выборы в думу Екатеринбурга в 2023 году — через сбор подписей. Но его не допустили. В округе, куда он хотел, в итоге победила Анна Гурарий, ставшая впоследствии спикером. Обжаловать итоги кампании Боровику не удалось. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов telegram-канал «Депутат Андрей Альшевских» Документ: telegram-канал «Депутат Андрей Альшевских» Документ: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против экс-депутата думы Екатеринбурга Евгения Боровика завели уголовное дело за оправдание терроризма. Он сейчас за рубежом, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских — инициатор преследования — в своем telegram-канале. К посту он прикрепил ответ от свердловского прокурора Бориса Крылова. «Насколько знаю, некогда депутат гордумы Екатеринбурга успел „сделать ноги“. Пополнил ряды трусливых ненавистников России, которые скрываются за рубежом. <…> Против Боровика возбудили уголовное дело. Вменяют ему оправдание терроризма (часть вторая статьи 205 УК РФ — прим. ред.)» — написал Альшевских. В пояснении от Крылова говорится, что сотрудники УФСБ проверили сообщения Боровика, которые тот распространял в социальных сетях, и передали материалы дела следствию. Дело возбудили 29 февраля. По мотивам какого конкретно поста Боровика, неизвестно. Альшевских не первый раз пытается привлечь земляка к ответственности. В ноябре 2023 года он добивался привлечение Боровика к ответственности за его высказывания о спецоперации РФ на Украине. Но дело не возбудили — истек срок давности. Сам Боровик в разговоре с URA.RU рассказал, что уехал из страны еще до Нового года (это его традиция). В ближайшее время планировал вернуться — как только восстановит утерянный недавно паспорт. По словам Боровика, он не знает об уголовном деле, к нему по этому поводу никто не обращался. При этом он догадывается, что претензии силовиков к нему могут быть связаны с его публичными высказываниями. От своих слов Боровик отказываться не намерен. Он убежден, что, если уголовное дело действительно возбуждено, это сигнал от государства, чтобы он не возвращался. «Я умнее, чем Навальный* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)» — сказал Боровик, отвечая на вопрос, когда его ждать в России. Боровик был депутатом гордумы Екатеринбурга в 2013—2018 годах. Политтусовка его знает по ряду скандалов, среди которых — драка в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным и уголовное дело из-за сравнения лютеран с Гитлером во время протестов в Блюхеровском парке. Летом 2018-го экс-депутат уехал за границу — после того, как Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по заявлению Ксении Собчак из-за того, что Боровик объявил о конкурсе, кто лучше «опустит» журналистку. Боровик пытался выдвинуться на выборы в думу Екатеринбурга в 2023 году — через сбор подписей. Но его не допустили. В округе, куда он хотел, в итоге победила Анна Гурарий, ставшая впоследствии спикером. Обжаловать итоги кампании Боровику не удалось. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов