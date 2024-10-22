Вопросы губернатору Моору: нарушение федеральных стандартов и отключения света

В тюменских селах без электричества проводят масштабную реструктуризацию сетей

Прямая линия с губернатором Александром Моором длилась более двух часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор ответил на вопросы жителей региона во время прямой линии 22 октября. Всего в аккаунты социальных сетей губернатора поступили 1600 обращений. Первые блоки вопросов — состояние электросетей в Тюменском районе, КРТ в столице региона и строительство новых школ в области. URA.RU расскажет о ключевых итогах прямой линии губернатора.

Школы, кампус и каток

Один из первых вопросов — строительство новых школ и детских садов. Они появились в Тюмени, в Тюменском и Вагайском районах. Не остановил работы и весенний паводок — на затопленных территориях в селе Овсянниково и селе Карагай (Тюменский район) строительство было закончено.

Также в Тюмени достроен главный корпус ТюмГУ. Продолжается строительство межвузовского кампуса, площадка для которого уже расчищена. Вторая очередь — в 2025 году.

Завершается строительство большой ледовой арены по ул. Народная в Тюмени. После открытия в ноябре там смогут заниматься ветераны СВО и дети с ограниченными возможностями.

Суды из-за КРТ

Комплексное развитие территорий в Тюмени — еще один самый часто задаваемый вопрос во время прямой линии. Губернатор напомнил, что жители, попадающие под КРТ вправе не соглашаться на предлагаемую застройщиком цену и отстаивать свои права в суде. Также глава региона отметил, что в городской администрации готовы решать вопросы жителей индивидуально.

Автобусы и их повороты

Во время прямой линии с губернатором выступили мэр Тюмени Максим Афанасьев и заместитель Сергей Шустов. Обсуждение коснулось работы общественного транспорта. Так, глава города рассказал, что в 2024 году в Тюмени появилось 225 новых автобусов, что снизит нагрузку пассажиропотока в часы пик.

Решение проблемы поворотной петли возле села Беркут Ялуторовского района теперь стала одной из приоритетных задач для властей. Замгубернатора Сергей Шустов заверил, что обращения в соответствующие органы федерального уровня от региона будут направлены.

Свет, дороги и блэкаут в Перевалово

Еще один обширный блок вопросов поступил губернатору от жителей Тюменского района. Ведутся работы по подключению домов к электросетям в селе Перевалово. Рассказал глава региона и о дороге из-за которой могут расселить жителей тюменского села. Она построена слишком узкой и ее необходимо расширить, чтобы могла проезжать спецтехника. Однако, губернатор тут же заверил, что власти «никого расселять не собираются».

Чтобы избежать массовых отключений электроэнергии структуру электросетей Тюменского района перестраивают. Но губернатор подчеркнул, что «блэкаутов» зимой 2024 года избежать не удастся.

Бесплатный газ

В Тюменской области 47 категорий граждан имеют право на бесплатную установку газового оборудования в своих домах. На каждое домовладение из областного бюджета выделяется 150 тысяч рублей.

Многодетные семьи

Помощь многодетным семьям должна быть адресной. Глава региона во время прямой линии сообщил, что ежегодно из бюджета на поддержку семьям с тремя и более детьми выделяется 19 млрд рублей.

Долгая очередь к врачам

Александр Моор отметил, что ожидание записи к узким профильным специалистам составляет больше времени, чем прописано в стандарте Минздрава РФ. В частности, в Тюмени очередь к врачам-офтальмологам составляет 1,5 месяца, хотя должна быть всего две недели.

СВО и регион

В регионе действует 37 мер социальной поддержки участникам СВО. Кроме того, в 2025 году ветераны, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ, смогут получить альтернативную социальную выплату более 1,36 млн рублей.

Как сообщил губернатор, Тюменская область также помогает с поставками оборудования в зону спецоперации. Всего за 2024 год из региона был отправлено необходимых вещей на сумму в один миллиард рублей.