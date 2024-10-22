В Свердловской области завели уголовное дело после смертельной драки в кафе

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Место убийства полуторамесячного ребенка. Екатеринбург , следственный комитет, силовики, ск рф, сотрудник ск, следственные действия
В обстоятельствах инцидента разбираются силовики Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) завели уголовное дело после массовой драки, в которой погиб человек. Виновному светит наказание до 15 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете региона.

«Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СКР области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве.

На данный момент проводится расследование, выясняются все обстоятельства инцидента. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, все участники криминальной истории сотрудниками уголовного розыска уже найдены.

Драка произошла ночью 20 октября в кафе «Апшерон» между посетителями. Один из них не выдержал удара, упал на пол и скончался. Потасовка попала на видео.

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В Богдановиче (Свердловская область) завели уголовное дело после массовой драки, в которой погиб человек. Виновному светит наказание до 15 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в следственном комитете региона. «Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СКР области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве. На данный момент проводится расследование, выясняются все обстоятельства инцидента. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, все участники криминальной истории сотрудниками уголовного розыска уже найдены. Драка произошла ночью 20 октября в кафе «Апшерон» между посетителями. Один из них не выдержал удара, упал на пол и скончался. Потасовка попала на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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