В детском саду Перми дошколят кормили опасной едой

Прокуратура Свердловского района Перми выявила нарушения требований к организации питания детей в детском саду. В учреждении не соблюдали условия хранения продуктов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Во время проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные с несоблюдением температурного режима хранения продуктов, используемых для приготовления детского питания всех возрастных групп», — говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что заведующая детским садом привлечена к административной ответственности. Выявленные нарушения устранены.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что директора пермского детсада наказали после отравления детей. После посещения детского сада 8 детей оказались в больнице с признаками отравления, позже у них подтвердился сальмонеллез, один ребенок попал в реанимацию.
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