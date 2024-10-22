В детском саду Перми дошколят кормили опасной едой

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В детском саду не соблюдали правила, касающиеся хранения продуктов
В детском саду не соблюдали правила, касающиеся хранения продуктов Фото:

Прокуратура Свердловского района Перми выявила нарушения требований к организации питания детей в детском саду. В учреждении не соблюдали условия хранения продуктов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Во время проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные с несоблюдением температурного режима хранения продуктов, используемых для приготовления детского питания всех возрастных групп», — говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что заведующая детским садом привлечена к административной ответственности. Выявленные нарушения устранены.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что директора пермского детсада наказали после отравления детей. После посещения детского сада 8 детей оказались в больнице с признаками отравления, позже у них подтвердился сальмонеллез, один ребенок попал в реанимацию.

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Прокуратура Свердловского района Перми выявила нарушения требований к организации питания детей в детском саду. В учреждении не соблюдали условия хранения продуктов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Во время проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные с несоблюдением температурного режима хранения продуктов, используемых для приготовления детского питания всех возрастных групп», — говорится на сайте ведомства. Уточняется, что заведующая детским садом привлечена к административной ответственности. Выявленные нарушения устранены. Ранее URA.RU рассказывало о том, что директора пермского детсада наказали после отравления детей. После посещения детского сада 8 детей оказались в больнице с признаками отравления, позже у них подтвердился сальмонеллез, один ребенок попал в реанимацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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