02 июня 2022

Директора пермского детсада наказали после отравления детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
Директор привлечена к дисциплинарной ответственности Фото:

В Перми директора детского сада № 407, где произошло массовое отравление детей, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

В начале мая после посещения детского сада 8 детей оказались в больнице с признаками отравления, позже у них подтвердился сальмонеллез, один ребенок попал в реанимацию. Департамент образования провел проверку детского учреждения, результатом которой стало не только расторжение контракта с подрядчиком, занимавшимся питанием детей. «Руководитель детского сада была привлечена к дисциплинарной ответственности за сокрытие фактов возникновения массовой заболеваемости детей и нарушение санитарных норм и правил в части организации питания», — сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее URA.RU сообщало о том, что СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту массового отравления детей. Сейчас детский сад ищет нового подрядчика, который будет поставлять еду детям.

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В Перми директора детского сада № 407, где произошло массовое отравление детей, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. В начале мая после посещения детского сада 8 детей оказались в больнице с признаками отравления, позже у них подтвердился сальмонеллез, один ребенок попал в реанимацию. Департамент образования провел проверку детского учреждения, результатом которой стало не только расторжение контракта с подрядчиком, занимавшимся питанием детей. «Руководитель детского сада была привлечена к дисциплинарной ответственности за сокрытие фактов возникновения массовой заболеваемости детей и нарушение санитарных норм и правил в части организации питания», — сообщили в пресс-службе администрации. Ранее URA.RU сообщало о том, что СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту массового отравления детей. Сейчас детский сад ищет нового подрядчика, который будет поставлять еду детям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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