Директора пермского детсада наказали после отравления детей

Директор привлечена к дисциплинарной ответственности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми директора детского сада № 407, где произошло массовое отравление детей, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

В начале мая после посещения детского сада 8 детей оказались в больнице с признаками отравления, позже у них подтвердился сальмонеллез, один ребенок попал в реанимацию. Департамент образования провел проверку детского учреждения, результатом которой стало не только расторжение контракта с подрядчиком, занимавшимся питанием детей. «Руководитель детского сада была привлечена к дисциплинарной ответственности за сокрытие фактов возникновения массовой заболеваемости детей и нарушение санитарных норм и правил в части организации питания», — сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее URA.RU сообщало о том, что СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту массового отравления детей. Сейчас детский сад ищет нового подрядчика, который будет поставлять еду детям.