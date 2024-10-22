В Свердловской области у школьника на уроке вспыхнул смартфон. Видео

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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Телефон загорелся прямо во время урока Фото:

В школе Каменска-Уральского (Свердловская область) во время урока у ученика загорелся смартфон фирмы Redmi. Из-за этой ситуации в новой четверти в учреждении пообещали запретить телефоны, рассказал очевидец.

«Мобила одноклассника вспыхнула на уроке. Учителя сказали, что со следующей четверти будут у всех забирать смартфоны», — цитирует школьника telegram-канал Ural Mash.

Перед этим парень пользовался телефоном, а когда учитель пошел по классу, спрятал гаджет под ногой. Школьник думает, что аккумулятор телефона не выдержал перегрева.

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В школе Каменска-Уральского (Свердловская область) во время урока у ученика загорелся смартфон фирмы Redmi. Из-за этой ситуации в новой четверти в учреждении пообещали запретить телефоны, рассказал очевидец. «Мобила одноклассника вспыхнула на уроке. Учителя сказали, что со следующей четверти будут у всех забирать смартфоны», — цитирует школьника telegram-канал Ural Mash. Перед этим парень пользовался телефоном, а когда учитель пошел по классу, спрятал гаджет под ногой. Школьник думает, что аккумулятор телефона не выдержал перегрева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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