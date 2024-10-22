В Свердловской области у школьника на уроке вспыхнул смартфон. Видео

22 октября 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Телефон загорелся прямо во время урока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школе Каменска-Уральского (Свердловская область) во время урока у ученика загорелся смартфон фирмы Redmi. Из-за этой ситуации в новой четверти в учреждении пообещали запретить телефоны, рассказал очевидец. «Мобила одноклассника вспыхнула на уроке. Учителя сказали, что со следующей четверти будут у всех забирать смартфоны», — цитирует школьника telegram-канал Ural Mash. Перед этим парень пользовался телефоном, а когда учитель пошел по классу, спрятал гаджет под ногой. Школьник думает, что аккумулятор телефона не выдержал перегрева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школе Каменска-Уральского (Свердловская область) во время урока у ученика загорелся смартфон фирмы Redmi. Из-за этой ситуации в новой четверти в учреждении пообещали запретить телефоны, рассказал очевидец. «Мобила одноклассника вспыхнула на уроке. Учителя сказали, что со следующей четверти будут у всех забирать смартфоны», — цитирует школьника telegram-канал Ural Mash. Перед этим парень пользовался телефоном, а когда учитель пошел по классу, спрятал гаджет под ногой. Школьник думает, что аккумулятор телефона не выдержал перегрева.