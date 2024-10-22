Телефон загорелся прямо во время урока
В школе Каменска-Уральского (Свердловская область) во время урока у ученика загорелся смартфон фирмы Redmi. Из-за этой ситуации в новой четверти в учреждении пообещали запретить телефоны, рассказал очевидец.
«Мобила одноклассника вспыхнула на уроке. Учителя сказали, что со следующей четверти будут у всех забирать смартфоны», — цитирует школьника telegram-канал Ural Mash.
Перед этим парень пользовался телефоном, а когда учитель пошел по классу, спрятал гаджет под ногой. Школьник думает, что аккумулятор телефона не выдержал перегрева.
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