В Кольцово самолет выкатился за взлетную полосу, рейсы задержаны

В Кольцово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

22 октября 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Инцидент повлиял на работу аэропорта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за этого пришлось отложить вылет нескольких рейсов, часть бортов были направлены на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба Кольцово в telegram-канале. «Введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Причина — выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации. В работу вводится вторая взлетно-посадочная полоса. Ряд рейсов были направлены на запасные аэродромы, отложен вылет нескольких рейсов», — говорится в сообщении. Спустя время в аэропорту заявили, что ввели в работу вторую взлетно-посадочную полосу и возобновили прием и отправку самолетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за этого пришлось отложить вылет нескольких рейсов, часть бортов были направлены на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба Кольцово в telegram-канале. «Введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Причина — выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации. В работу вводится вторая взлетно-посадочная полоса. Ряд рейсов были направлены на запасные аэродромы, отложен вылет нескольких рейсов», — говорится в сообщении. Спустя время в аэропорту заявили, что ввели в работу вторую взлетно-посадочную полосу и возобновили прием и отправку самолетов.