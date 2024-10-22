В Кольцово самолет выкатился за взлетную полосу, рейсы задержаны

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за этого пришлось отложить вылет нескольких рейсов, часть бортов были направлены на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба Кольцово в telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Причина — выкат за пределы взлетно-посадочной полосы борта госавиации. В работу вводится вторая взлетно-посадочная полоса. Ряд рейсов были направлены на запасные аэродромы, отложен вылет нескольких рейсов», — говорится в сообщении. Спустя время в аэропорту заявили, что ввели в работу вторую взлетно-посадочную полосу и возобновили прием и отправку самолетов.
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