22 октября 2024

«Топтать ногами»: Киркоров ответил на задержание Глюкозы за употребление наркотиков

Киркоров заступился за Глюкозу, пойманную в аэропорту под наркотиками
© Служба новостей «URA.RU»
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Киркоров заступился за коллегу по цеху
Киркоров заступился за коллегу по цеху Фото:

Российский певец Филипп Киркоров заступился за певицу Глюкозу после ее задержания за употребление наркотиков. Он негативно отреагировал на нападки общества в сторону певицы. Об этом заявил певец Филипп Киркоров, комментируя задержание за употребление наркотиков Натальи Чистякова-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза.

«Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью набрасываются на артиста и сразу начинают топтать ногами. Любимая народная забава — смотреть, как падает звезда. Травля в любом своем смысле губительна для общества», — рассказал Киркоров, защищая от травли Глюкозу.

Ранее Чистякова-Ионова сообщила, что прилетела из Питера в Москву, после больших съемок. Она добавила, что на выходе из самолета ее встретили сотрудники полиции. Певица отметила, что отказалась проходить тесты на наркотики без присутствия адвокатов и свидетелей.

Дополнительно Чистякова-Ионова сообщила, что ей вменяют статью, предусматривающую ответственность за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. По словам артистки, полицейские отказались объяснять причины ее задержания в присутствии камер или при участии адвокатов, что, по мнению артистки, подтверждает заказной характер всей ситуации.

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Российский певец Филипп Киркоров заступился за певицу Глюкозу после ее задержания за употребление наркотиков. Он негативно отреагировал на нападки общества в сторону певицы. Об этом заявил певец Филипп Киркоров, комментируя задержание за употребление наркотиков Натальи Чистякова-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза. «Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью набрасываются на артиста и сразу начинают топтать ногами. Любимая народная забава — смотреть, как падает звезда. Травля в любом своем смысле губительна для общества», — рассказал Киркоров, защищая от травли Глюкозу. Ранее Чистякова-Ионова сообщила, что прилетела из Питера в Москву, после больших съемок. Она добавила, что на выходе из самолета ее встретили сотрудники полиции. Певица отметила, что отказалась проходить тесты на наркотики без присутствия адвокатов и свидетелей. Дополнительно Чистякова-Ионова сообщила, что ей вменяют статью, предусматривающую ответственность за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. По словам артистки, полицейские отказались объяснять причины ее задержания в присутствии камер или при участии адвокатов, что, по мнению артистки, подтверждает заказной характер всей ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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