«Топтать ногами»: Киркоров ответил на задержание Глюкозы за употребление наркотиков

Российский певец Филипп Киркоров заступился за певицу Глюкозу после ее задержания за употребление наркотиков. Он негативно отреагировал на нападки общества в сторону певицы. Об этом заявил певец Филипп Киркоров, комментируя задержание за употребление наркотиков Натальи Чистякова-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза.
«Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью набрасываются на артиста и сразу начинают топтать ногами. Любимая народная забава — смотреть, как падает звезда. Травля в любом своем смысле губительна для общества», — рассказал Киркоров, защищая от травли Глюкозу.
Ранее Чистякова-Ионова сообщила, что прилетела из Питера в Москву, после больших съемок. Она добавила, что на выходе из самолета ее встретили сотрудники полиции. Певица отметила, что отказалась проходить тесты на наркотики без присутствия адвокатов и свидетелей.
Дополнительно Чистякова-Ионова сообщила, что ей вменяют статью, предусматривающую ответственность за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. По словам артистки, полицейские отказались объяснять причины ее задержания в присутствии камер или при участии адвокатов, что, по мнению артистки, подтверждает заказной характер всей ситуации.
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