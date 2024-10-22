22 октября 2024

В Екатеринбурге неизвестные на «Газели» напали на водителя посреди дороги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На перекрестке Щорса — Степана Разина неизвестные напали на автомобиль Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке Щорса — Степана Разина неизвестные напали на автомобиль, в котором находились мужчина с сыном. Сам пострадавший заявил, что никак не провоцировал налетчиков. Подробности инцидента он рассказал URA.RU.

«Неадекваты напали на меня с сыном, причина неизвестна, просто подрезали и кинулись бить авто. Их никто не подрезал, появились внезапно и сразу в драку кинулись», — поделился собеседник.

По словам пострадавшего, неизвестные пытались выбить стекло, поцарапали крыло машины, сломали боковое зеркало. Он предоставил видео, на котором видно, как неизвестные на белой «Газели» пересекают двойную сплошную, подрезая иномарку, а затем с воинственным видом идут в его сторону. Мужчина написал заявление в полицию.

URA.RU направило запрос в ведомство на комментарий. Ответ ожидается

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В Екатеринбурге на перекрестке Щорса — Степана Разина неизвестные напали на автомобиль, в котором находились мужчина с сыном. Сам пострадавший заявил, что никак не провоцировал налетчиков. Подробности инцидента он рассказал URA.RU. «Неадекваты напали на меня с сыном, причина неизвестна, просто подрезали и кинулись бить авто. Их никто не подрезал, появились внезапно и сразу в драку кинулись», — поделился собеседник. По словам пострадавшего, неизвестные пытались выбить стекло, поцарапали крыло машины, сломали боковое зеркало. Он предоставил видео, на котором видно, как неизвестные на белой «Газели» пересекают двойную сплошную, подрезая иномарку, а затем с воинственным видом идут в его сторону. Мужчина написал заявление в полицию. URA.RU направило запрос в ведомство на комментарий. Ответ ожидается
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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