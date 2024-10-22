Глюкоза из-за наркотиков попала в суд и черный список артистов: как задержали певицу, реакция звезд

Киркоров заступился за Глюкозу, пойманную в аэропорту под наркотиками

23 октября 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал певицу Глюкозу Фото: Личная страница Глюк’oZы (Натальи Ионовой) в Instagram Известная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимами Глюк’oZа в ночь на 20 октября была замечена в московском аэропорту в неадекватном состоянии. Это привлекло внимание правоохранительных органов. В результате артистку задержали и оштрафовали. Подробность очередного ЧП с певицей -в материале URA.RU. Подробности задержания Глюкозы Певицу в состоянии наркотического опьянения обнаружили полицейские в зале аэропорта Шереметьево. Она отказалась от медицинского освидетельствования. В качестве смягчающих обстоятельств по ее делу суд счел наличие у артистки несовершеннолетних детей «В ходе инцидента в аэропорту Наталья проявила неустойчивую походку, искаженную мимику лица. При этом запах алкоголя отсутствовал», — сообщают источники. Это поведение послужило причиной для привлечения внимания сотрудников правоохранительных органов, что в последствии привело к судебному разбирательству и наложению штрафа. Решение суда Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) была признана виновной в употреблении наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. Это произошло после того, как артистку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Информация об этом была подтверждена судами общей юрисдикции города Москвы. «Постановлением мирового судьи судебного участка Nº442 района Крюково города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка Nº 1 района Матушкино г. Москвы Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП», — сообщили в суде. Она была оштрафована на пять тысяч рублей. Протоколом об административном правонарушения установлено, что в зале аэропорта Шереметьево Наталья Чистякова-Ионова была выявлена сотрудником полиции, внешне по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей и назначил административное наказание в виде штрафа» Реакция депутатов Депутат Госдумы Нина Останина критически высказалась о певице Глюкозе, называя ее несостоявшейся звездой, которая ищет развлечений. По ее словам, у Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя Глюкозы) есть все условия для комфортной жизни, однако певица по-прежнему ищет различные развлечения, что говорит о ее недостаточной заинтересованности в серьезных вопросах. Депутат Московской областной думы Анатолий Никитин предложил запретить певице Глюкозе участие в концертах, на телевидении и в социальных сетях после скандала в аэропорту. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru, утверждая, что артистке необходим полный курс реабилитации. «Необходимо запретить Глюкозе выступления на концертах, ТВ и в СМИ, пользование социальными сетями до прохождения полного курса реабилитации. И ввести данные меры для всех последующих случаев с другими артистами. Подобные ситуации нельзя оставлять без внимания со стороны контролирующих органов,» — пояснил Никитин. Мнение звезд Филипп Киркоров выразил свою поддержку певице Глюкозе (Наталье Чистяковой-Ионовой), которую задержали в аэропорту Домодедово за употребление наркотиков. Киркоров критически высказался о реакции общества на этот инцидент, подчеркнув негативные последствия общественной травли. «Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью набрасываются на артиста и сразу начинают топтать ногами. Любимая народная забава — смотреть, как падает звезда. Травля в любом своем смысле губительна для общества», — рассказал Киркоров, защищая от травли Глюкозу, передает NEWS.ru. Филипп Киркоров подчеркнул, что такое поведение общественности не только вредит конкретному человеку, но и отражается на всем обществе в целом. Он выразил уверенность в том, что подобные действия могут иметь долгосрочные негативные последствия для культурной среды и общественного мнения. Глюкоза попала в черный список артистов Певица Глюкоза столкнулась с серьезными проблемами в своей карьере, попав в негласный черный список артистов для выступлений на новогодних ТВ-шоу. Информацию об этом подтвердил источник telegram-канал Shot, ссылаясь на неофициальные данные о причинах такого решения организаторов. «Глюкозу не пригласили на съемки „Голубого огонька“, так как она попала в так называемый негласный черный список. Каналы и блогеры не готовы звать ее на шоу, особенно на новогодние, чтобы это не ударило по их репутации после скандала с наркотиками», — сообщил источник Shot. Количество заказов на корпоративы с участием Глюкозы также значительно сократилось. По информации источника, многие организаторы отказываются от ее услуг, а те, кто все же заинтересован в выступлениях певицы, требуют значительных скидок на гонорар из-за потенциальных рисков. Предыдущий скандал с наркотиками и его последствия Три месяца назад (20 июля) Чистякова-Ионова опозорилась на концерте в Красноярске, где неадекватно вела себя на сцене — чесалась, странно двигалась, не попадала в ноты. Сейчас артистка оказалась фигуранткой нового скандала, а причина — старая. После ЧП в Красноярске продюсер и композитор Максим Фадеев был возмущен поведением артистки Натальи Чистяковой-Ионовой и сообщил о намерении запретить ей выступать под известным псевдонимом, пишет «Комсомольская правда». В начале осени светская Москва обсуждала, что Глюкоза на грани развода с мужем бизнесменом Александром Чистяковым. Но пара появилась вместе на нескольких закрытых мероприятиях — днях рождениях ресторанов, светских ужинах и тусовка заговорила иначе: Чистяков жену не бросил. Они отметили 18 лет со дня свадьбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известная российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимами Глюк’oZа в ночь на 20 октября была замечена в московском аэропорту в неадекватном состоянии. Это привлекло внимание правоохранительных органов. В результате артистку задержали и оштрафовали. Подробность очередного ЧП с певицей -в материале URA.RU. Певицу в состоянии наркотического опьянения обнаружили полицейские в зале аэропорта Шереметьево. Она отказалась от медицинского освидетельствования. В качестве смягчающих обстоятельств по ее делу суд счел наличие у артистки несовершеннолетних детей «В ходе инцидента в аэропорту Наталья проявила неустойчивую походку, искаженную мимику лица. При этом запах алкоголя отсутствовал», — сообщают источники. Это поведение послужило причиной для привлечения внимания сотрудников правоохранительных органов, что в последствии привело к судебному разбирательству и наложению штрафа. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) была признана виновной в употреблении наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. Это произошло после того, как артистку задержали в московском аэропорту Шереметьево. Информация об этом была подтверждена судами общей юрисдикции города Москвы. «Постановлением мирового судьи судебного участка Nº442 района Крюково города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка Nº 1 района Матушкино г. Москвы Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП», — сообщили в суде. Она была оштрафована на пять тысяч рублей. Протоколом об административном правонарушения установлено, что в зале аэропорта Шереметьево Наталья Чистякова-Ионова была выявлена сотрудником полиции, внешне по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей и назначил административное наказание в виде штрафа» Депутат Госдумы Нина Останина критически высказалась о певице Глюкозе, называя ее несостоявшейся звездой, которая ищет развлечений. По ее словам, у Натальи Чистяковой-Ионовой (настоящее имя Глюкозы) есть все условия для комфортной жизни, однако певица по-прежнему ищет различные развлечения, что говорит о ее недостаточной заинтересованности в серьезных вопросах. Депутат Московской областной думы Анатолий Никитин предложил запретить певице Глюкозе участие в концертах, на телевидении и в социальных сетях после скандала в аэропорту. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru, утверждая, что артистке необходим полный курс реабилитации. «Необходимо запретить Глюкозе выступления на концертах, ТВ и в СМИ, пользование социальными сетями до прохождения полного курса реабилитации. И ввести данные меры для всех последующих случаев с другими артистами. Подобные ситуации нельзя оставлять без внимания со стороны контролирующих органов,» — пояснил Никитин. Филипп Киркоров выразил свою поддержку певице Глюкозе (Наталье Чистяковой-Ионовой), которую задержали в аэропорту Домодедово за употребление наркотиков. Киркоров критически высказался о реакции общества на этот инцидент, подчеркнув негативные последствия общественной травли. «Мне не нравится, что с такой оголтелой ненавистью набрасываются на артиста и сразу начинают топтать ногами. Любимая народная забава — смотреть, как падает звезда. Травля в любом своем смысле губительна для общества», — рассказал Киркоров, защищая от травли Глюкозу, передает NEWS.ru. Филипп Киркоров подчеркнул, что такое поведение общественности не только вредит конкретному человеку, но и отражается на всем обществе в целом. Он выразил уверенность в том, что подобные действия могут иметь долгосрочные негативные последствия для культурной среды и общественного мнения. Певица Глюкоза столкнулась с серьезными проблемами в своей карьере, попав в негласный черный список артистов для выступлений на новогодних ТВ-шоу. Информацию об этом подтвердил источник telegram-канал Shot, ссылаясь на неофициальные данные о причинах такого решения организаторов. «Глюкозу не пригласили на съемки „Голубого огонька“, так как она попала в так называемый негласный черный список. Каналы и блогеры не готовы звать ее на шоу, особенно на новогодние, чтобы это не ударило по их репутации после скандала с наркотиками», — сообщил источник Shot. Количество заказов на корпоративы с участием Глюкозы также значительно сократилось. По информации источника, многие организаторы отказываются от ее услуг, а те, кто все же заинтересован в выступлениях певицы, требуют значительных скидок на гонорар из-за потенциальных рисков. Три месяца назад (20 июля) Чистякова-Ионова опозорилась на концерте в Красноярске, где неадекватно вела себя на сцене — чесалась, странно двигалась, не попадала в ноты. Сейчас артистка оказалась фигуранткой нового скандала, а причина — старая. После ЧП в Красноярске продюсер и композитор Максим Фадеев был возмущен поведением артистки Натальи Чистяковой-Ионовой и сообщил о намерении запретить ей выступать под известным псевдонимом, пишет «Комсомольская правда». В начале осени светская Москва обсуждала, что Глюкоза на грани развода с мужем бизнесменом Александром Чистяковым. Но пара появилась вместе на нескольких закрытых мероприятиях — днях рождениях ресторанов, светских ужинах и тусовка заговорила иначе: Чистяков жену не бросил. Они отметили 18 лет со дня свадьбы.