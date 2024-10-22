В селе Aргaяш Челябинской области выставили на продажу земли сельскохозяйственного назначения. За участки площадью 1500 гектаров хотят выручить 75 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на одной из интернет-досок объявлений.
«Продам готовый бизнес в Аргаяшском районе. Площадь составляет 1500 гектаров. Категория земель — сельскохозяйственное назначение», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
Продавец отмечает, что севооборот яровой пшеницы составлял 500-700 гектаров, ржи озимой — 100-150 гектаров, пшеницы озимой — 100-150 гектаров, ячменя — 100 гектаров. Также фермер выращивал овес и горох.
В стоимость помимо угодий входит сельскохозяйственная техника. В перечне машин заявлен зерноуборочный комбайн, глубокорыхлители, сеялка, тракторы, навозоразбрасыватели. Рядом с хозяйством расположена птицефабрика, помет с которой собственник использовал как удобрение.
Как ранее сообщало URA.RU, на территории Челябинской области продают сельхозпредприятие, в состав которого входят шесть тысяч гектаров полей пшеницы и техника. Запрашиваемая стоимость владений составила 190 миллионов рублей.
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В селе Aргaяш Челябинской области выставили на продажу земли сельскохозяйственного назначения. За участки площадью 1500 гектаров хотят выручить 75 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на одной из интернет-досок объявлений. «Продам готовый бизнес в Аргаяшском районе. Площадь составляет 1500 гектаров. Категория земель — сельскохозяйственное назначение», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что севооборот яровой пшеницы составлял 500-700 гектаров, ржи озимой — 100-150 гектаров, пшеницы озимой — 100-150 гектаров, ячменя — 100 гектаров. Также фермер выращивал овес и горох. В стоимость помимо угодий входит сельскохозяйственная техника. В перечне машин заявлен зерноуборочный комбайн, глубокорыхлители, сеялка, тракторы, навозоразбрасыватели. Рядом с хозяйством расположена птицефабрика, помет с которой собственник использовал как удобрение. Как ранее сообщало URA.RU, на территории Челябинской области продают сельхозпредприятие, в состав которого входят шесть тысяч гектаров полей пшеницы и техника. Запрашиваемая стоимость владений составила 190 миллионов рублей.