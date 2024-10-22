22 октября 2024

Под Челябинском продают пшеничные поля за 75 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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День поля в Нагайбакском районе. Челябинск, пшеница, урожай, зерно, колос, сельское хозяйство
Площадь выставленных на продажу угодий в Челябинской области составляет 1500 гектаров Фото:

В селе Aргaяш Челябинской области выставили на продажу земли сельскохозяйственного назначения. За участки площадью 1500 гектаров хотят выручить 75 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на одной из интернет-досок объявлений.

«Продам готовый бизнес в Аргаяшском районе. Площадь составляет 1500 гектаров. Категория земель — сельскохозяйственное назначение», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что севооборот яровой пшеницы составлял 500-700 гектаров, ржи озимой — 100-150 гектаров, пшеницы озимой — 100-150 гектаров, ячменя — 100 гектаров. Также фермер выращивал овес и горох.

В стоимость помимо угодий входит сельскохозяйственная техника. В перечне машин заявлен зерноуборочный комбайн, глубокорыхлители, сеялка, тракторы, навозоразбрасыватели. Рядом с хозяйством расположена птицефабрика, помет с которой собственник использовал как удобрение.

Как ранее сообщало URA.RU, на территории Челябинской области продают сельхозпредприятие, в состав которого входят шесть тысяч гектаров полей пшеницы и техника. Запрашиваемая стоимость владений составила 190 миллионов рублей.

В Челябинской области продают поля пшеницы и ржи
В Челябинской области продают поля пшеницы и ржи

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В селе Aргaяш Челябинской области выставили на продажу земли сельскохозяйственного назначения. За участки площадью 1500 гектаров хотят выручить 75 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на одной из интернет-досок объявлений. «Продам готовый бизнес в Аргаяшском районе. Площадь составляет 1500 гектаров. Категория земель — сельскохозяйственное назначение», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что севооборот яровой пшеницы составлял 500-700 гектаров, ржи озимой — 100-150 гектаров, пшеницы озимой — 100-150 гектаров, ячменя — 100 гектаров. Также фермер выращивал овес и горох. В стоимость помимо угодий входит сельскохозяйственная техника. В перечне машин заявлен зерноуборочный комбайн, глубокорыхлители, сеялка, тракторы, навозоразбрасыватели. Рядом с хозяйством расположена птицефабрика, помет с которой собственник использовал как удобрение. Как ранее сообщало URA.RU, на территории Челябинской области продают сельхозпредприятие, в состав которого входят шесть тысяч гектаров полей пшеницы и техника. Запрашиваемая стоимость владений составила 190 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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