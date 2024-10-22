Под Челябинском продают пшеничные поля за 75 миллионов рублей. Скрин

23 октября 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

Площадь выставленных на продажу угодий в Челябинской области составляет 1500 гектаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Aргaяш Челябинской области выставили на продажу земли сельскохозяйственного назначения. За участки площадью 1500 гектаров хотят выручить 75 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на одной из интернет-досок объявлений. «Продам готовый бизнес в Аргаяшском районе. Площадь составляет 1500 гектаров. Категория земель — сельскохозяйственное назначение», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что севооборот яровой пшеницы составлял 500-700 гектаров, ржи озимой — 100-150 гектаров, пшеницы озимой — 100-150 гектаров, ячменя — 100 гектаров. Также фермер выращивал овес и горох. В стоимость помимо угодий входит сельскохозяйственная техника. В перечне машин заявлен зерноуборочный комбайн, глубокорыхлители, сеялка, тракторы, навозоразбрасыватели. Рядом с хозяйством расположена птицефабрика, помет с которой собственник использовал как удобрение. Как ранее сообщало URA.RU, на территории Челябинской области продают сельхозпредприятие, в состав которого входят шесть тысяч гектаров полей пшеницы и техника. Запрашиваемая стоимость владений составила 190 миллионов рублей. В Челябинской области продают поля пшеницы и ржи Сайт «Авито» https://www.avito.ru/argayash/gotoviy_biznes/prodam_selskohozyaystvennyy_biznes_v_s._argayash_4317602299 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Aргaяш Челябинской области выставили на продажу земли сельскохозяйственного назначения. За участки площадью 1500 гектаров хотят выручить 75 миллионов рублей. Соответствующее предложение появилось на одной из интернет-досок объявлений. «Продам готовый бизнес в Аргаяшском районе. Площадь составляет 1500 гектаров. Категория земель — сельскохозяйственное назначение», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что севооборот яровой пшеницы составлял 500-700 гектаров, ржи озимой — 100-150 гектаров, пшеницы озимой — 100-150 гектаров, ячменя — 100 гектаров. Также фермер выращивал овес и горох. В стоимость помимо угодий входит сельскохозяйственная техника. В перечне машин заявлен зерноуборочный комбайн, глубокорыхлители, сеялка, тракторы, навозоразбрасыватели. Рядом с хозяйством расположена птицефабрика, помет с которой собственник использовал как удобрение. Как ранее сообщало URA.RU, на территории Челябинской области продают сельхозпредприятие, в состав которого входят шесть тысяч гектаров полей пшеницы и техника. Запрашиваемая стоимость владений составила 190 миллионов рублей.