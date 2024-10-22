В Челябинске любители сапсерфинга освободили из рыболовной сети запутавшуюся птицу. Ей оказалась большая поганка — чомга. Историей спасения любители водного вида спорта поделились в социальной сети.
«Во время прогулки по озеру Смолино спасли запутавшуюся в сети птичку. Это не утка и не чайка, а чомга. У нее забавные трехлепестковые лапки без когтей. До этого видел таких птиц только издалека, а сейчас удалось изучить поближе», — написало сообщество «Сапборд Челябинск» со ссылкой на пост челябинца Андрея Леутина.
Чомга или большая поганка, как ее еще называют, по размерам меньше кряквы. Обитает птица в разных уголках планеты. В России ее можно встретить от западных границ к востоку до Красноярска и в Приморье. Любит чомга тихие водоемы.
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