22 октября 2024

Сапбордисты Челябинска спасли запутавшуюся в сетях чомгу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Сугояк, поселок Лазурный. Челябинская область, сеть, браконьерство, природа, экология, озеро сугояк
Запутавшуюся в сетях чомгу заметили сапбордисты Фото:

В Челябинске любители сапсерфинга освободили из рыболовной сети запутавшуюся птицу. Ей оказалась большая поганка — чомга. Историей спасения любители водного вида спорта поделились в социальной сети.

«Во время прогулки по озеру Смолино спасли запутавшуюся в сети птичку. Это не утка и не чайка, а чомга. У нее забавные трехлепестковые лапки без когтей. До этого видел таких птиц только издалека, а сейчас удалось изучить поближе», — написало сообщество «Сапборд Челябинск» со ссылкой на пост челябинца Андрея Леутина.

Чомга или большая поганка, как ее еще называют, по размерам меньше кряквы. Обитает птица в разных уголках планеты. В России ее можно встретить от западных границ к востоку до Красноярска и в Приморье. Любит чомга тихие водоемы.

Обреченное на гибель животное спасли сапбордисты из Челябинска
Обреченное на гибель животное спасли сапбордисты из Челябинска

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В Челябинске любители сапсерфинга освободили из рыболовной сети запутавшуюся птицу. Ей оказалась большая поганка — чомга. Историей спасения любители водного вида спорта поделились в социальной сети. «Во время прогулки по озеру Смолино спасли запутавшуюся в сети птичку. Это не утка и не чайка, а чомга. У нее забавные трехлепестковые лапки без когтей. До этого видел таких птиц только издалека, а сейчас удалось изучить поближе», — написало сообщество «Сапборд Челябинск» со ссылкой на пост челябинца Андрея Леутина. Чомга или большая поганка, как ее еще называют, по размерам меньше кряквы. Обитает птица в разных уголках планеты. В России ее можно встретить от западных границ к востоку до Красноярска и в Приморье. Любит чомга тихие водоемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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