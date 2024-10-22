22 октября 2024

Чусовской водоканал оштрафован за длительное отключение воды

Городской водоканал в Чусовом оштрафован за длительный перерыв в водоснабжении
© Служба новостей «URA.RU»
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Воды в домах жителей деревень Вереино и Половинка не было из-за аварий на сетях водоснабжения
Воды в домах жителей деревень Вереино и Половинка не было из-за аварий на сетях водоснабжения Фото:

В Чусовском городском округе Пермского края прокуратура организовала проверку в связи с отсутствием воды в деревнях Вереино и Половинка. По информации надзорного ведомства, причиной длительного перерыва в водоснабжении стали аварии на сетях водоснабжения. Об этом говорится на сайте прокуратуры Прикамья.

«Установлено, что в деревнях Вереино и Половинка Чусовского городского округа длительное время частично отсутствовало водоснабжение из-за аварийных ситуаций на водопроводных сетях», — поясняют в прокуратуре края.

По результатам проверки главе администрации округа Сергею Белову, и. о. директора МУП «Горводоканал» Евгению Губайдулину внесены представления, которые удовлетворены. Главный инженер муниципального предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности. Водоснабжение населенных пунктов возобновлено.

Кроме того, по постановлениям прокурора «Горводоканал» оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Очерском городском округе Пермского края прокуратура организовала проверку в связи с отсутствием воды в поселке Павловский. Населенный пункт остался без водоснабжения по вине подрядной организации, которая не провела своевременно ремонтные работы на сетях.

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В Чусовском городском округе Пермского края прокуратура организовала проверку в связи с отсутствием воды в деревнях Вереино и Половинка. По информации надзорного ведомства, причиной длительного перерыва в водоснабжении стали аварии на сетях водоснабжения. Об этом говорится на сайте прокуратуры Прикамья. «Установлено, что в деревнях Вереино и Половинка Чусовского городского округа длительное время частично отсутствовало водоснабжение из-за аварийных ситуаций на водопроводных сетях», — поясняют в прокуратуре края. По результатам проверки главе администрации округа Сергею Белову, и. о. директора МУП «Горводоканал» Евгению Губайдулину внесены представления, которые удовлетворены. Главный инженер муниципального предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности. Водоснабжение населенных пунктов возобновлено. Кроме того, по постановлениям прокурора «Горводоканал» оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Очерском городском округе Пермского края прокуратура организовала проверку в связи с отсутствием воды в поселке Павловский. Населенный пункт остался без водоснабжения по вине подрядной организации, которая не провела своевременно ремонтные работы на сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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