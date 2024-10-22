22 октября 2024

В ХМАО пройдет полуфинал Северной лиги КВН

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Игры пройдут в Центре искусств для одаренных детей севера
Игры пройдут в Центре искусств для одаренных детей севера Фото:

В Ханты-Мансийске 26 и 27 октября пройдет полуфинал Северной лиги КВН. В нем сразятся 11 команд из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Макеевки, столицы Югры и Ханты-Мансийского района. О мероприятии власти ХМАО сообщили в соцсети.

«В столице Югры пройдет полуфинал Северной лиги КВН. На сцене встретятся 11 команд из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Макеевки, окружной столицы и Ханты-Мансийского района. 26–27 октября участники покажут свои лучшие номера, чтобы побороться за выход в финал», — сообщается в telegram-канале окружных властей.

Игры пройдут в Центре искусств для одаренных детей севера. Вести программу приглашен участник Высшей лиги в составе команды КВН «Джентльмены удачи» из Кургана Алихан Шериев.

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В Ханты-Мансийске 26 и 27 октября пройдет полуфинал Северной лиги КВН. В нем сразятся 11 команд из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Макеевки, столицы Югры и Ханты-Мансийского района. О мероприятии власти ХМАО сообщили в соцсети. «В столице Югры пройдет полуфинал Северной лиги КВН. На сцене встретятся 11 команд из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Макеевки, окружной столицы и Ханты-Мансийского района. 26–27 октября участники покажут свои лучшие номера, чтобы побороться за выход в финал», — сообщается в telegram-канале окружных властей. Игры пройдут в Центре искусств для одаренных детей севера. Вести программу приглашен участник Высшей лиги в составе команды КВН «Джентльмены удачи» из Кургана Алихан Шериев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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