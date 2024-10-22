В ХМАО пройдет полуфинал Северной лиги КВН

В Ханты-Мансийске 26 и 27 октября пройдет полуфинал Северной лиги КВН. В нем сразятся 11 команд из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Макеевки, столицы Югры и Ханты-Мансийского района. О мероприятии власти ХМАО сообщили в соцсети.
«В столице Югры пройдет полуфинал Северной лиги КВН. На сцене встретятся 11 команд из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Макеевки, окружной столицы и Ханты-Мансийского района. 26–27 октября участники покажут свои лучшие номера, чтобы побороться за выход в финал», — сообщается в telegram-канале окружных властей.
Игры пройдут в Центре искусств для одаренных детей севера. Вести программу приглашен участник Высшей лиги в составе команды КВН «Джентльмены удачи» из Кургана Алихан Шериев.
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