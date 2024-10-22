22 октября 2024

Екатеринбуржцам предложили рожать по четверо детей, чтобы гасить ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург , хаванцев денис
Хаванцев считает, что это повысит рождаемость Фото:

Депутат Екатеринбургской городской думы Денис Хаванцев предложил за рождение детей погашать ипотеки за счет государства. Он считает, что таким образом можно улучшить демографическую ситуации в стране. Об этом депутат сообщил в программе «Акцент» на ОТВ.

«Если в семье родился один ребенок, государство компенсирует за счет бюджета 25 процентов его задолженности по ипотеке. Если второй ребенок родился, то 50 процентов, третий — 75 и четвертый — соответственно. Мы должны показать гражданину, что упор нашего государства именно на поддержку многодетных семей», — заявил Хаванцев.

Также депутат предлагает сократить рабочий день на час для женщин, имеющих одного ребенка. А для мам с двумя и более детьми нужно ввести дополнительный выходной день, сообщил Хаванцев.

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Депутат Екатеринбургской городской думы Денис Хаванцев предложил за рождение детей погашать ипотеки за счет государства. Он считает, что таким образом можно улучшить демографическую ситуации в стране. Об этом депутат сообщил в программе «Акцент» на ОТВ. «Если в семье родился один ребенок, государство компенсирует за счет бюджета 25 процентов его задолженности по ипотеке. Если второй ребенок родился, то 50 процентов, третий — 75 и четвертый — соответственно. Мы должны показать гражданину, что упор нашего государства именно на поддержку многодетных семей», — заявил Хаванцев. Также депутат предлагает сократить рабочий день на час для женщин, имеющих одного ребенка. А для мам с двумя и более детьми нужно ввести дополнительный выходной день, сообщил Хаванцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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