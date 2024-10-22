Екатеринбуржцам предложили рожать по четверо детей, чтобы гасить ипотеку

23 октября 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Хаванцев считает, что это повысит рождаемость Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Екатеринбургской городской думы Денис Хаванцев предложил за рождение детей погашать ипотеки за счет государства. Он считает, что таким образом можно улучшить демографическую ситуации в стране. Об этом депутат сообщил в программе «Акцент» на ОТВ. «Если в семье родился один ребенок, государство компенсирует за счет бюджета 25 процентов его задолженности по ипотеке. Если второй ребенок родился, то 50 процентов, третий — 75 и четвертый — соответственно. Мы должны показать гражданину, что упор нашего государства именно на поддержку многодетных семей», — заявил Хаванцев. Также депутат предлагает сократить рабочий день на час для женщин, имеющих одного ребенка. А для мам с двумя и более детьми нужно ввести дополнительный выходной день, сообщил Хаванцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Екатеринбургской городской думы Денис Хаванцев предложил за рождение детей погашать ипотеки за счет государства. Он считает, что таким образом можно улучшить демографическую ситуации в стране. Об этом депутат сообщил в программе «Акцент» на ОТВ. «Если в семье родился один ребенок, государство компенсирует за счет бюджета 25 процентов его задолженности по ипотеке. Если второй ребенок родился, то 50 процентов, третий — 75 и четвертый — соответственно. Мы должны показать гражданину, что упор нашего государства именно на поддержку многодетных семей», — заявил Хаванцев. Также депутат предлагает сократить рабочий день на час для женщин, имеющих одного ребенка. А для мам с двумя и более детьми нужно ввести дополнительный выходной день, сообщил Хаванцев.