Екатеринбуржцам предложили рожать по четверо детей, чтобы гасить ипотеку

Депутат Екатеринбургской городской думы Денис Хаванцев предложил за рождение детей погашать ипотеки за счет государства. Он считает, что таким образом можно улучшить демографическую ситуации в стране. Об этом депутат сообщил в программе «Акцент» на ОТВ.
«Если в семье родился один ребенок, государство компенсирует за счет бюджета 25 процентов его задолженности по ипотеке. Если второй ребенок родился, то 50 процентов, третий — 75 и четвертый — соответственно. Мы должны показать гражданину, что упор нашего государства именно на поддержку многодетных семей», — заявил Хаванцев.
Также депутат предлагает сократить рабочий день на час для женщин, имеющих одного ребенка. А для мам с двумя и более детьми нужно ввести дополнительный выходной день, сообщил Хаванцев.
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